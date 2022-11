Le Sommet arabe d'Alger a débuté, hier. Un évènement entamé par l'accueil du président de la République Abdelmadjid Tebboune au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), des dirigeants et chefs de délégations arabes participant aux travaux de la 31e édition du Sommet arabe ainsi que des responsables d'organisations internationales, invités d'honneur du Sommet. Il s'agit du président égyptien, Abdel-Fattah Al-Sissi, de l'Émir de Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, du président tunisien Kaïs Saïed, du président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, du président somalien, Hassan Sheikh Mohamoud, le président des Iles Comores, Azali Assoumani, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes Al-Menfi, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani et le Prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Le président du Conseil de souveraineté de transition de la République du Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan, le président du Conseil de direction présidentiel de la République du Yémen, Rachad Mohammed Ali Al-Alimi, et le président irakien, Abdellatif Djamel. Comme le veut le protocole, ils ont été accueillis à leur arrivée par le président Tebboune.

Les Emirats arabes unis ont délégué leur Premier ministre, Mohammed ben Rachid Al Maktoum qui a été accueilli par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

Le Liban s'est fait représenter à ce Sommet par le président du Conseil des ministres, Najib Mikati, tandis que le Bahreïn a délégué le vice-Premier ministre, Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa, représentant spécial du roi de Bahreïn, alors que le Sultanat d'Oman a dépêché le vice-Premier ministre chargé des Relations et des Affaires de coopération internationale, représentant spécial du Sultan d'Oman, Asa'ad Ben Tariq Al Said. Si l'Arabie saoudite a délégué son ministre des Affaires étrangères, le prince Fayçal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud, la Jordanie a confié cette mission au prince héritier Hussein Ben Abdallah. Alors que le roi Mohammed VI du Maroc a chargé son ministre des Affaires étrangères, Nacer Bourita. Néanmoins, les invités d'honneur de ce Sommet ont tous répondu présent, à l'instar du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du président en exercice du Mouvement des Non-Alignés, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et du président en exercice de l'Union africaine (UA), Macky Sall.

Une participation qualitative présageant du succès de ce 31e Sommet arabe, placé sous le signe de l'unification des rangs et du renforcement de l'action arabe commune.

Une présence attestant du rôle influent d'une diplomatie algérienne agissante. Une diplomatie qui oeuvre à renforcer les voies de la coopération et à unifier les vues concernant plusieurs questions et défis auxquels la région est confrontée.

Pour rappel, le coup de starter a été donné, hier, avec un discours du président tunisien, Kaïs Saïed, en tant que président de l'Assemblée précédente de la Ligue arabe, suivi de l'allocution d'ouverture du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.