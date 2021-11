La visite d'Etat qu'effectue, depuis hier, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, en Algérie intervient dans un contexte particulier: une crise majeure avec la France, la rupture des relations diplomatiques avec un Maroc foncièrement provocateur et belliqueux, ce qui a provoqué le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris, la fermeture du gazoduc Maghreb Europe qui transite par le Maroc, pour alimenter l'Espagne et le Portugal en gaz.

L'UE s'en est inquiétée. C'est un membre historique fondateur de ce bloc continental «tourmenté» qui est aujourd'hui l'hôte de l'Algérie. Un ambassadeur de choix qui saura communiquer les valeurs de paix, de coopération sereine, de bon voisinage, que porte l'Algérie, qui s'affiche comme acteur incontournable dans la construction d'un pourtour méditerranéen prospère, auquel aspirent les pays qui en font partie.

L'Italie est l'un des rares pays à ne pas avoir déserté l'Algérie, lorsqu'elle faisait face à la barbarie terroriste, durant la décennie noire.

Leurs relations, qui sont un long fleuve tranquille, tranchent avec les crises cycliques qui caractérisent celles qu'entretient l'Algérie avec la France, ancien pays colonisateur qui n'a vraisemblablement pas encore fait son deuil de la perte de son ancienne colonie, laquelle a arraché son indépendance au prix de plus de sept longues années d'une guerre de libération qui a fait l'admiration du monde, à laquelle l'Italie a apporté son soutien. Incarné par l'ancien président de l'Entreprise nationale des hydrocarbures (ENI), Enrico Mattei, (29 avril 1906- 27 octobre 1962), qui a soutenu la révolution algérienne, les négociations d'Evian et contribué à la formation de cadres algériens du secteur pétrolier après l'indépendance.

Ces liens exceptionnels ont scellé une coopération de premier ordre entre la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et le groupe énergétique italien, ENI. Les deux parties, qui symbolisent à elles seule, la remarquable relation algéro-italienne ont signé, le 10 décembre 2020, à Alger, un accord renforçant le partenariat dans le bassin de Berkine à Hassi Messaoud dans la wilaya de Ouargla, à quelque 800 km d'Alger. Sonatrach et le groupe italien ENI avaient également signé, le 1er juillet 2020, plusieurs accords de coopération dans le secteur du gaz et un mémorandum d'entente portant sur les possibilités d'investissement dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. Trois accords portant sur la commercialisation, d'un volume annuel de près de 1,5 milliard de m3 de gaz, et ce jusqu'en 2049, ont été paraphés à cette occasion.

Celui portant sur l'approvisionnement du marché italien jusqu'en 2027, renouvelé en mai 2019, avait été confirmé. Cette opération doit permettre à l'Algérie d'asseoir sa position sur le marché italien et de demeurer l'un de ses principaux fournisseurs. Elle permet surtout, de pérenniser une relation qualifiée d'historique, avec un de ses clients privilégiés, acteur majeur, de surcroît, sur la scène énergétique mondiale. Sonatrach avait aussi signé, le 26 juin 2020, un accord avec le groupe énergétique italien Enel, pour le renouvellement de leur contrat de vente-achat de gaz naturel, pour une durée de 10 ans. Ce contrat doit assurer un approvisionnement de 3 milliards de m3 par an, à l'Italie. «Une continuité de l'histoire qui a commencé en 1991, soit presque 30 ans de relations, entre Sonatrach et Enel», avait déclaré le directeur commercial du groupe, Claudio Machetti. Des mots qui confirment que des liens puissants unissent les deux pays et pas seulement, en ce qui concerne les relations économiques. «L'Italie et l'Algérie sont deux pays liés par l'amitié et l'histoire», a déclaré le président de la République italienne, Sergio Mattarella, dans une interview accordée au quotidien national Liberté. Alger et Rome blindent leurs liens.