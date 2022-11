Un saut qualitatif vient de s'opérer dans les relations algéro-chinoises. Il s'agit de la signature du deuxième Plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026.

Cette évolution de taille dans la coopération entre l'Algérie et la Chine renseigne sur l'approche stratégique globale qui anime les deux pays. Celle-ci ne cesse d'accroître leurs échanges économiques et commerciaux et l'approfondissement du partenariat stratégique dans tous les domaines.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et le membre du Bureau politique du Parti communiste chinois, Conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi ont fait une déclaration commune à propos de ce deuxième Plan quinquennal de coopération stratégique globale. À ce propos, les deux ministres des affaires étrangères ont souligné que «ce plan est le deuxième du genre à être signé entre les deux pays dans le domaine de la coopération stratégique globale depuis l'établissement des relations de partenariat stratégique global entre l'Algérie et la Chine», ont-ils mentionné. Pour les deux pays, ce deuxième Plan vient à point nommé pour asseoir la coopération approfondie pour «la poursuite de l'intensification des contacts et de la coopération entre l'Algérie et la Chine dans tous les domaines, dont l'économie, le commerce, l'énergie, l'agriculture, les sciences et technologies, l'espace, la santé et la culture, outre le renforcement de l'harmonisation des stratégies de développement entre les deux pays», atteste-t-on.La coopération algéro-chinoise prend de plus en plus de l'étoffe quant à son approfondissement qui touche à tous les aspects économiques, commerciaux et stratégiques. La deuxième phase qui vient d'être entérinée par la signature du deuxième Plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026, marque un tournant historique décisif dans les rapports algéro-chinois qui ne cessent de s'approfondir. C'est ce qui a été rappelé lors de la déclaration conjointe entre les deux ministres des Affaires étrangères en indiquant à ce propos que «les deux pays comptent saisir l'opportunité de la mise en oeuvre de ce plan quinquennal pour approfondir leur coopération pratique dans tous les domaines, au service de la consolidation des relations de partenariat stratégique global entre les deux pays et au bénéfice des deux pays et peuples amis», rappelle-t-on. Le premier Plan quinquennal de coopération stratégique globale 2014-2018 était le précurseur de la démarche de coopération stratégique entre l'Algérie et la Chine. Ce premier plan a été concrétisé avec brio entre les deux pays. Le premier plan se voulait «une feuille de route pour la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions de coopération». Le Plan visait comme cela a été annoncé par les responsables chinois à «donner une grande impulsion aux relations économiques algéro-chinoises y compris les investissements directs de la Chine dans tous les secteurs prioritaires du prochain plan quinquennal de l'Algérie 2015-2019, est appelé à contribuer à accroître, à élargir et à diversifier les échanges dans tous les domaines et sous des formes rénovées et adaptées au potentiel et aux ambitions des deux pays», affirme-t-on. La diplomatie chinoise avait qualifié la signature du premier Plan quinquennal de coopération stratégique globale d'historique et qu'il «marque l'avènement d'un partenariat d'exception entre la Chine et l'Algérie, le premier du genre que la Chine conclut avec un pays arabe», souligne-t-on. Les rapports algéro-chinois se consolident davantage à tous les niveaux de la coopération stratégique globale. Cette cadence sans égal renseigne sur les liens profonds qui caractérisent les deux pays, à savoir l'Algérie et la Chine. Cette accélération qualitative dans la coopération stratégique globale entre l'Algérie et la Chine apportera beaucoup à l'Algérie qui sera intégrée d'emblée dans le giron des Brics. L'Algérie a su faire de sa diplomatie un instrument efficace dans la perspective de consacrer un choix politique et stratégique en synergie avec sa doctrine diplomatique et ses alliances historiques avec un sens de pragmatisme inouï.