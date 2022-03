Le ministre des Affaires étrangère et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, vient d'effectuer une visite de travail de deux jours en Chine. À cette occasion, les deux parties ont rendu public un communiqué commun dans lequel ils ont annoncé leur «convergence de vues» sur de nombreuses questions tout en exprimant leur soutien aux processus politiques pour la résolution, notamment des crises libyenne, malienne, palestinienne et ukrainienne. Par la même occasion, les deux parties ont réitéré leur attachement au soutien mutuel des questions d'intérêts fondamentaux. Soulignant la profondeur historique et le caractère stratégique global des relations algéro-chinoises, les deux parties ont réaffirmé «leur volonté de déployer davantage d'efforts pour développer les relations de partenariat stratégique global» indique le communiqué.

À cet égard, Ramtane Lamamra et le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi, ont annoncé la signature, dans les meilleurs délais, du plan exécutif pour la construction conjointe de l'initiative «La Ceinture et la Route». Une initiative à laquelle a adhéré l'Algérie en septembre 2018. Lors d'un point de presse conjoint, Ramtane Lamamra a salué les avantages de cette initiative du fait qu'elle vise à perpétuer les valeurs de la coopération sur la base de la solidarité et du partage des bénéfices et des gains.

De son côté, la partie chinoise a salué le soutien de la partie algérienne à l'initiative mondiale pour le développement et son adhésion au «Groupe des amis de l'Initiative mondiale pour le développement», en tant que l'un des premiers membres de ce groupe». Les deux parties se sont, également, mises d'accord sur l'intensification de la communication sur d'autres documents de coopération à l'étude, dans le but de les signer dans les meilleurs délais. Au plan international, le communiqué commun a été révélateur de l'alignement des positions entre Alger et Pékin. En effet, Ramtane Lamamra a réaffirmé l'attachement de l'Algérie au principe «d'une seule Chine et son soutien aux positions de la Chine concernant les questions des droits de l'homme, de Hongkong et de Xinjiang».

En outre, les deux parties ont réaffirmé leur soutien aux efforts visant à parvenir à «un règlement définitif et juste de la question du Sahara occidental, dans le cadre de la légalité internationale, en particulier les résolutions pertinentes des Nations unies».

Dans cet ordre d'idées, les deux parties ont souligné «la nécessité de résoudre la question palestinienne conformément aux résolutions de la légitimité internationale qui consa-crent le droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El Qods comme capitale».

Concernant la question ukrainienne, les deux parties ont souligné la «nécessité d'adhérer aux objectifs et principes de la Charte des Nations unies et de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États» tout en appelant les deux parties (Russie et Ukraine) à «s'engager à résoudre pacifiquement les différends par le dialogue et la négociation». «L'Algérie et la Chine insistent, en outre, sur la nécessité de ne pas faire un mauvais usage des sanctions unilatérales qui ne sont pas fondées sur le droit international, et ce, afin d'éviter la transgression des règles internationales et d'impacter les conditions de vie des peuples», a souligné le communiqué.

Sur un autre plan, la partie chinoise a félicité «l'Algérie pour l'accueil du prochain Sommet arabe le 1er novembre 2022, exprimant son soutien au rôle positif de l'Algérie à la tête du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du sommet dans la promotion de l'action arabe commune et face aux défis actuels auxquels est confronté le groupe arabe dans divers domaines». Louant les efforts de l'Algérie dans les dossiers libyen, malien et au Sahel, la partie chinoise a également exprimé son aspiration à la contribution positive de l'Algérie au renforcement de la coopération collective entre les pays arabes et la Chine, en particulier la préparation du prochain sommet arabo-chinois.