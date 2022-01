François Delattre, secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères, a séjourné à Alger avant-hier et hier. Il était en visite de travail et de relance des relations bilatérales. Il s'est coprésidé avec son homologue algérien, Chakib Rachid Kaid, la 7e session des consultations politiques franco-algériennes, qui constitue un nouveau jalon dans l'approfondissement des relations bilatérales. Cette démarche qui renoue, sérieusement, le fil du dialogue et du partenariat entre Alger et Paris, renseigne sur une volonté politique commune de faire avancer plusieurs dossiers, aujourd'hui, en suspens.

Les experts des deux pays ont planché, sous la supervision de Kaid et Delattre, sur des projets censés avoir un réel débouché sur le terrain. Or, à ce jour, l'un des griefs à retenir contre l'attitude de Paris, au regard d'un partenariat «gagnant-gagnant» à édifier entre les deux pays, est le peu de substance de l'apport de la France dans son partenariat avec Alger. Le projet Renault en témoigne, même si le volume des échanges avec la France place cette dernière dans une position très avantageuse. C'est, d'ailleurs ce qui a motivé l'attitude officielle de l'Algérie vis-à-vis de la dernière visite gouvernementale, censée relancer la coopération bilatérale entre les deux pays, Alger ayant jugé inappropriée la revue à la baisse du nombre de représentations au sein de la délégation gouvernementale française. Ce qui a plaidé pour un report sine die de la rencontre, pour laquelle des efforts importants ont été consentis par la partie algérienne, notamment. Aujourd'hui, l'espoir de renouer les relations bilatérales et de fonder de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, semble se profiler à l'horizon. Il y a lieu de rappeler, dans ce cadre, que suite à l'appel téléphonique entre les deux présidents et la perspective de la tenue du Haut comité sectoriel intergouvernemental, Hcsi, les pourparlers pourront désormais être relancés. Mais, pour nombre d'experts, cette perspective de coopération bilatérale reste à mettre sur pied, tant il est vrai que les faits plaident jusque là, en défaveur d'une volonté française de faire bouger les lignes sérieusement. Faut-t-il rappeler qu'un accord de principe autour d'une dizaine d'axes de travail, touchant à l'économie, dont les domaines pharmaceutique, médical, l'agriculture, etc., ainsi que la formation professionnelle, l'éducation et l'enseignement supérieur, et enfin la culture, traîne depuis l'année 2017. Autant dire que des efforts en matière de communication et de bonne volonté, sont à consentir de la part des Français, s'ils entendent réellement construire un partenariat sur des bases solides et authentiques. Bien que la posture actuelle du gouvernement français, à l'orée d'une élection présidentielle, relativement serrée, ne permettre pas un réel engagement de la parie française dans ce nouveau redéploiement politique en direction d'Alger, il n'en demeure pas moins que des signes positifs pourraient présager une prochaine relance des relations bilatérales, sur des bases équitables et réalistes.