La visite d'amitié du président de la République française en Algérie ne laisse personne indifférent. Les trois jours passés en Algérie ont permis à Emmanuel Macron de faire reculer les lignes rouges tracées par l'extrême droite française. Les visas étudiants, la coopération culturelle et l'échange au sommet sur les questions militaires et sécuritaire avec à la clé une future coopération militaire, plantent le décor du nouveau partenariat algéro-français. La déclaration commune signée, hier, par les deux présidents trace donc de nouvelles lignes, toutes vertes, oserait-on dire, et ouvre des perspectives intéressantes pour les deux pays. Il va sans dire que cette volonté réelle de Abdelmadjid Tebboune et d'Emmanuel Macron d'établir des relations d'exception, a été renforcée par une situation géopolitique particulière qui redistribue les cartes et met les deux pays face à face. La conjoncture du moment n'autorise aucun préjugé sur l'équilibre des forces et rebat les cartes. De fait, l'Algérie et la France se retrouvent objectivement dans des postures d'égal à égal, à tous points de vue. Laisser les forces de la haine reprendre le dessus et faire rater cette chance de construire un partenariat rénové est exclu, à voir la détermination d'Alger et de Paris à insister sur ce qui rassemble. L'expert en géopolitique, Arslan Chikhaoui, explique dans l'entretien qu'il nous a accordé, les mécanisme de cette nouvelle entente et jauge ses forces et ses faiblesses.

L'Expression: Quelle appréciation faites-vous de la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie?

Arslan Chikhaoui: Ce déplacement a permis de sceller un partenariat d'exception multiforme qui se veut d'égal à égal comme l'a précisé le président Tebboune lors de la déclaration conjointe à la presse. Cette visite a aussi permis de revisiter la Déclaration bilatérale d'amitié et de coopération signée en 2012 - à ne pas confondre avec un Traité d'amitié, de voisinage et de coopération -. En effet, Cette déclaration vise à relancer, également, les relations économiques et commerciales globales et surtout la coopération potentielle dans le secteur des énergies renouvelables en complément à celle qui existe déjà dans le domaine du gaz. Il est clair que l'approvisionnement additionnel en gaz de la France n'était certainement pas à l'ordre du jour du fait que la France dépend à hauteur de 9% du gaz algérien dans son mix énergétique. Il faut dire que la situation française est différente de beaucoup d d'autres pays européens où le gaz algérien a quelque chose qui peut changer la donne, comme l'a d'ailleurs indiqué le président Macron.

Pensez-vous, au regard de la déclaration commune signée, hier, et la rencontre sécuritaire de très haut niveau, la première du genre, que le partenariat entre l'Algérie et Paris est définitivement scellé?

Au plan de la politique étrangère, les deux Présidents ont eu l'occasion de faire un point de situation sur leurs positions sur les questions de conflits de faible et de moyenne intensité qui touchent, notamment la Syrie, le Mali, le Sahara occidental et le Sahel. Aussi bien en Mediterranee orientale, qu'en Afrique du Nord et au Sahel, la France tente d'adopter une nouvelle approche de repositionnement compte tenu du fait qu'elle est confrontée de plus en plus à une défiance.

Il faut dire que les deux présidents ont dù faire montre d'une très solide volonté politique pour dépasser la brouille politico-diplomatique provoquée par Emmanuel Macron. Pour mémoire, les relations entre l'Algérie et la France étaient entrées en zone de turbulence en septembre 2021. Les propos du président Macron rapportés dans la presse française où il a reproché au système algérien, qu'il a qualifié de «politico-militaire», d'entretenir une «rente mémorielle» autour de la guerre d'indépendance, ajoutés à son interrogation sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation, ont jeté un froid dans les relations entre les deux pays. L'Algérie avait immédiatement réagi en rappelant pendant trois mois son ambassadeur à Paris.

Le président Macron a finalement dû faire part de ses regrets devant la polémique qui était montée en puissance, afin de désamorcer la crise politico-diplomatique qui se profilait. Les relations entre les deux pays ont commencé progressivement à se réchauffer depuis avril dernier avec des échanges de courtoisies entre les deux chefs d'Etat.

Quelle est la part de la géopolitique dans la réussite de la visite du président français en Algérie?

La crise politico-militaire russo-ukrainienne nous indique depuis le début que l'enjeu futur est la projection des puissances navales en Méditerranée, la France ne souhaite pas rester en marge et par voie de conséquence, elle adopte une nouvelle politique de voisinage avec les pays de la rive sud du Bassin méditerranéen après son échec de sa politique sahélo-saharienne.

Au niveau bilatéral, la mobilité des personnes et les questions sécuritaires liées à l'immigration clandestine et aux fléaux transfrontaliers auront été à l'ordre du jour et la France a opté pour ce que je qualifierai de ´´mobilité sélective utile´´ selon mon décryptage de la déclaration du president Marcron lors de la déclaration de presse conjointe. La question du traitement des expulsions des illégaux algériens et celle de la délivrance des visas Schengen sont deux des multiples sujets de discorde entre Paris et Alger depuis une année.

Pour mémoire, le nombre de demandes de laissez-passer consulaires à l'Algérie par la France avait été démenti par la partie algérienne en octobre 2021. Le président algérien Tebboune expliquant, lors d'un entretien accordé aux médias, que le chiffre, de plus de 7.000 personnes avancé par les autorités françaises était largement exagéré. Il précise alors: ´´ Depuis 2020, nous avons reçu trois listes avec 94 cas d'Algériens faisant l'objet d'une mesure d'expulsion, dont 21 ont été acceptés, 16 ont été rejetés, car ils sont liés avec des organisations terroristes.´´ La baisse de 50% du nombre de visas accordés aux Algériens, que les autorités françaises avaient annoncé en septembre 2021 est notable du fait que selon des informations publiques, des autorités politiques et diplomatiques françaises, 63.649 visas ont été accordés à des Algériens en 2021 contre 420.000 accordés avant le Mouvement populaire pacifique ´´ le Hirak´´ de 2019.

Le contentieux est aussi mémoriel avec une dimension concrète matérialisée par la décontamination de la région où la France a pratiqué des essais nucléaires. Pensez-vous que les relations entre les deux pays sont assez mûres pour aborder sereinement ce sujet?

Selon nombre d'observateurs avertis, le sujet de la réhabilitation des deux anciens sites d'essais nucléaires français, à Reggane et In Ecker (Sud algérien) sont les sujets profonds de la relation bilatérale. En effet, les séquelles des essais nucléaires menés par la France coloniale du 13 février 1960 au 1er mai 1966 à Reggane (Adrar) et In Ecker (Tamanrasset), constituent un lourd contentieux dans les relations bilatérales.

Ce problème va devoir être traité rapidement compte tenu de son impact sur la santé des populations avec des pathologies jusque-là méconnues dans la région et des cas de cancer ou de malformation diagnostiqués chaque année, particulièrement, chez les nouveau-nés. Selon des spécialistes en santé publique, outre l'apparition au fil des années de nouvelles maladies liées, notamment au cancer, la leucémie, la cécité et les malformations congénitales, provoquées par la radioactivité, il est également, relevé les stress et troubles psychologiques chroniques qui touchent le quotidien des populations sédentaires et nomades de cette région du pays.

L'Algérie attend donc des autorités françaises qu'elles fournissent les cartes topographiques permettant la localisation des zones d'enfouissement, non découvertes à ce jour, des déchets contaminés, radioactifs ou chimiques. À ce propos, le président Tebboune avait évoqué, dans son message à l'occasion de la célébration de la fête de la Victoire le 19 Mars 2022, que: «...l'impact et les effets d'une destruction d'une grande ampleur, une destruction massive, violente, qui témoigne des crimes odieux du colonialisme et qui ne sauraient tomber dans l'oubli ni s'éteindre par la prescription... Encore une fois que cette question demeurera au centre de nos préoccupations... Nous poursuivrons sans relâche et sans compromis le parachèvement de nos démarches, en insistant sur le droit de notre pays à récupérer les archives, à connaître le sort des disparus durant la glorieuse guerre de libération et à indemniser les victimes des essais nucléaires et autres questions liées à ce dossier...».

Par ailleurs, le 3 août dernier, lors du débat général de la dixième conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (NPT), le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, rappelait les conséquences désastreuses sur la faune et la flore des essais nucléaires qui ont été effectués sur le territoire algérien.

La priorité n'est-elle pas, selon vous, d'ordre économique?

Il est clair que dans ce nouvel élan des relations bilatérales, il y a une part d'économie, mais aussi une grande part de mémoire à apurer pour instaurer une relation apaisée, durable et de confiance. Une revendication algérienne qui attend d'ailleurs, des pas de la part de la France officielle, qui fait face, sans doute, à ses contingences internes et à la difficulté à se défaire du paternalisme de la Françafrique. En somme, cette visite d'État marque un retour à la normalité pour consolider une relation bilatérale d'exception qui se voudra apaisée et pérenne de voisinage, d'amitié et de coopération.