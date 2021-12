Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, est arrivé, hier, dans l'après-midi, à Alger. L'hôte du président Tebboune effectue une visite d'Etat de 3 jours en Algérie. Le président mauritanien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette visite, qui intervient quelques jours après celle effectuée par le président de la République à Tunis, conforte l'idée selon laquelle, il naît dans l'espace maghrébin une prise de conscience de l'intérêt mutuel des états à densifier les relations politiques, mais également et surtout économiques. Avec la Tunisie, le président Tebboune n'a pas fait dans la nuance sur la nécessité de l'entraide maghrébine dans le cadre d'une intégration économique qui soit efficace. Dans la déclaration de Carthage, il a été inscrit l'urgence d'instituer un espace commun qui travaillerait dans l'intérêt des peuples et des économies de la région. L'idée fait certainement son petit bonhomme de chemin et la visite d' El-Ghazouani conforte la perspective d'une intégration économique régionale. En tout cas, les enjeux économiques et stratégiques régionaux obligent les états à construire une interdépendance positive qui les protégerait contre des velléités de leur déstabilisation.

Le président mauritanien, au même titre que ses homologues tunisien et algérien, est conscient de l'impératif de l'union des états sur des bases concrètes. D'ailleurs, le grand intérêt accordé au développement et à l'approfondissement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Mauritanie, s'est manifesté après l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune, de Mohamed Ould Cheikh El- Ghazouani et de Kaïs Saïed, au pouvoir dans les trois pays du Maghreb. Le dialogue permanent au plus haut niveau témoigne d'une volonté de ne pas en rester aux simples discours.

Les bonnes intentions ne suffisent pas pour édifier un avenir commun. En cela le président El-Ghazouani ne cache pas son enthousiasme à faire de l'Algérie un partenaire privilégié. Cela se voit dans la densité sans cesse grandissante des échanges entre les deux pays. Il faut savoir qu'entre janvier et mars 2021, pas moins de 111 opérations d'exportation vers la Mauritanie ont été réalisées, via le poste frontalier terrestre «Chahid Mustapha Ben Boulaïd» dans la wilaya de Tindouf. Ce chiffre représente une hausse de plus de 113% du nombre d'opérations d'exportation via ce point de passage, par rapport au premier trimestre de 2020.

Cette dynamique très intéressante fait que l'Algérie se place comme l'un des principaux fournisseurs de la Mauritanie en quelques années seulement. Il faut savoir que la valeur de ses exportations vers ce pays voisin ont augmenté de 205% au cours du premier trimestre de 2021, par rapport à la même période en 2020. Des résultats très encourageants. À telle enseigne d'ailleurs, que voyant d'un très mauvais oeil le partenariat florissant algéro-mauritanien, le Maroc a bombardé trois camions algériens en partance pour la Mauritanie. Une agression contre l'Algérie, mais aussi et surtout au vu du travail d'intégration économique auquel s'attellent les deux pays. Une mission qui aboutira totalement avec la construction de la route reliant Tindouf et Zouerate. Une voie de communication qui permettra de booster significativement les échanges bilatéraux. Un signe probant de la volonté d'Alger d'aller jusqu'au bout de la logique d'intégration régionale. Durant les 3 jours que durera la visite du président mauritanien, les deux chefs d'état évoqueront, certainement, cet aspect de leur coopération et la perspective de lancer un espace économique régional.