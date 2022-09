L'Algérie a fait de 2022, une année économique. Une ambition qui ne doit pas rester au stade de slogan. Le but ultime est de parvenir à son industrialisation pour que son économie qui s'adosse à un secteur incontestablement puissant puisse souffler et bénéficier de l'apport de ce bras armé énergétique à la concrétisation de cet objectif.

Le nouveau Code des investissements doit favoriser les investissements étrangers qui ont stagné autour des 2 milliards de dollars depuis pratiquement 2012. Le nouveau texte de loi intervient pour renforcer les prérogatives du guichet unique et réduire de façon considérable les délais de traitement des dossiers d'investissement, en sus des mesures incitatives au profit des investissements directs étrangers (IDE) qui sont à même de permettre la création de postes d'emploi et le transfert des technologies et des expertises, avait affirmé le 24 mai 2022, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar. Plusieurs pays y ont déjà manifesté leur intérêt.

D'autres comptent renforcer leur présence avec en ligne de mire la consolidation de la coopération industrielle. C'est le cas de la Russie dont les relations privilégiées qui la lient à l'Algérie ont été tissées au cours de la guerre de Libération nationale, l'Union soviétique avait soutenu, le 26 juin 1956, l'inscription de la question algérienne au Conseil de sécurité.

Les relations économiques et industrielles entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement, ont été évoquées lors de la rencontre qui a réuni, jeudi, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, et l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev. Les deux parties ont mis en exergue lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, «la volonté de leurs pays de renforcer la coopération et de développer un partenariat économique bilatéral, notamment dans le domaine industriel pour le hisser au niveau des relations historiques qui les unissent», a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie. Il faut rappeler que plusieurs projets d'investissements s'étaient esquissés en 2017 dans les domaines de l'industrie ferroviaire.

Trois sociétés russes s'étaient dites prêtes à investir en Algérie à travers un partenariat à long terme. Ces entreprises étaient intéressées à réaliser des projets avec des partenaires algériens à travers des usines mixtes d'assemblage de matériel roulant et la création de centres de services dans le secteur ferroviaire.

La société russe PAO Kamaz, présentée comme le plus grand producteur de véhicules poids lourds en Russie, s'était engagée de son côté à faire des propositions en matière de partenariat dans le domaine de l'industrie des véhicules alors qu'un projet de partenariat avec la société russe Rostselmach pour la production de moissonneuses-batteuses en Algérie était en gestation. Plusieurs entreprises russes ont également manifesté leur intérêt pour un partenariat dans des domaines tels que l'énergie verte, le traitement des déchets industriels et ménagers et la gestion des ressources en eau.

Plus récemment, le ministre de l'Industrie avait rencontré, le 17 juin 2022, à Moscou, en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2022 une délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs russes souhaitant investir en Algérie.