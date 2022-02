Passage à l'acte. Des objectifs ambitieux qui doivent élever le niveau le coopération algéro-qatarie dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été fixés lundi dernier lors d'une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane et l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naâma Al Naâma. Il a été convenu de mettre en place un comité mixte scientifique entre les deux pays, qui regroupera des responsables de la recherche des deux pays pour «la proposition de thèmes de recherche et des sources de financement. Que se sont dit, d'autre, les deux hommes? Les deux parties ont également évoqué «les discussions entre M. Benziane et son homologue qatarie, Mme Boutheina Bint Ali Aldjabr Al Nouaïmi, lors de la tenue à Alger du 18ème Congrès des ministres arabes de l'Enseignement supérieur», ont indiqué les services de Benziane. Il faut rappeler que les travaux de la 18e Conférence des ministres arabes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avaient débuté le 26 décembre 2021 au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal. Organisée sous le thème «l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans le monde arabe à l'horizon 2030: vision et orientations» en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alesco), elle s'est déroulée sur trois jours. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, avait reçu le 27 décembre dernier, la ministre qatarie de l'Enseignement supérieur, Boutheina Bint Ali Al Jabor Al Nouaimi. Les deux responsables avaient examiné les moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur. La ministre qatarie avait, à cette occasion, salué l'initiative de l'Algérie d'abriter cet évènement arabe important, tout en exprimant la disposition du Qatar à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «L'importance de concrétiser sur le terrain la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique», a été mise en exergue par son homologue algérien qui a mis l'accent sur l'impératif de l'échange d'expériences entre la famille universitaire algérienne et son homologue qatarie, notamment en matière d'innovation. Un voeu que vient de sceller la mise en place d'un comité mixte scientifique annoncé le 31 janvier par le ministre de l'Enseignement supérieur et l'ambassadeur du Qatar en Algérie. Cette rencontre a servi également d'occasion pour la partie algérienne de remettre un projet d'accord consensuel à la partie qatarie. Un document qui reprend les grands axes de priorités des deux pays en matière de recherche scientifique. Celles accordées à la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé du citoyen en l'occurrence. Quels sont les autres aspects soulevés? «L'autre question abordée et inclue dans cet accord est celle relative au travail en commun des équipes des deux pays sur une recherche partenariale qui regroupera plusieurs entités économiques et scientifiques sur des programmes et projets structurants», indique un communiqué du département de Benziane.

Les deux parties ont également passé en revue les possibilités d'organiser en réseautage les écoles des deux pays et encourager le jumelage entre les universités des deux pays sur les défis auxquels elles sont confrontées.