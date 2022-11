Le 31ème Sommet arabe, qui s'est tenu les 1er et 2 novembre, a offert l'opportunité à la compagnie nationale des hydrocarbures de conclure des accords de coopération. Le groupe Sonatrach a signé mercredi (hier, Ndlr), à Alger, un mémorandum d'entente avec deux sociétés pétrolières sénégalaises afin d'examiner les possibilités de coopération dans les domaines de l'amont et de l'aval des hydrocarbures, a indiqué un communiqué de l'entreprise pétro-gazière publié sur sa page facebook. Un accord qui a été signé dans le sillage de la participation du président du Sénégal, Macky Sall, à cet événement lequel a revêtu un caractère «historique» marqué par la présence de nombreux invités de marque, dans un contexte géopolitique régional et mondial extrêmement tendu. C'est dans cette situation que le premier magistrat du Sénégal a reçu, le 1er novembre, le président- directeur général du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, en présence des cadres de la société, une délégation de top managers des sociétés pétrolières du Sénégal dirigée par Thierno Seydou LY, directeur général de Petrosen Exploration & Production, et Manar Sall, directeur général de Petrosen Trading & Services, en visite de travail en Algérie du 31 octobre au 2 novembre 2022. Une rencontre qui a débouché sur la signature d'un mémorandum d'entente avec, au programme, l'organisation d'une visite au niveau des installations et des infrastructures pétrolières et gazières de Sonatrach. La délégation des sociétés pétrolières du Sénégal a, en outre, suivi des présentations mettant en exergue l'expérience et les potentialités de Sonatrach dans le domaine des hydrocarbures.

Il faut rappeler qu'à ce propos, la compagnie nationale des hydrocarbures, qui devance un peloton de pas moins de 500 entreprises africaines pointe en tête du classement dans le domaine de l'exploration pétrolière dans la région arabe et continentale. L'Algérie occupe la première place au niveau arabe, en matière d'explorations pétrolières et gazières, durant les premiers mois de l'année 2022, indique le dernier rapport de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep). Un rang d'où elle n'a pas été détrônée. Elle s'est installée de surcroît, de facto au sein du gotha mondial pétro-gazier, avec la crise énergétique mondiale provoquée par le conflit armé russo-ukrainien... Les regards qui se sont tournés vers l'Algérie, un pays central en matière d'approvisionnement de gaz à l'Europe, justifient ce rang. Ses réserves prouvées de gaz naturel s'élèvent à près de 2400 milliards de m3. Ses capacités de production vont, par surcroît être décuplées, depuis la découverte du méga-gisement de Hassi R'mel. Des potentialités qui s'appuient sur un réseau de pipelines remarquable. Sa position au sein de l'Opep+, dont elle est à l'origine de la création, ne fait que renforcer cette stature incontestablement établie.

Le Sénégal ne pouvait donc espérer meilleur partenaire en terre africaine en plus. À ce propos, Sonatrach et ses nouveaux partenaires ont abordé les perspectives de coopération et convenu de s'employer à mettre en place une feuille de route pour asseoir les bases d'une collaboration effective et durable. L'appel lancé, hier, (1er Novembre, Ndlr) par MackySall, au 31e Sommet (ordinaire) de la Ligue arabe, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, relève Seneplus, un portail d'informations sur le Sénégal. Le président en exercice de l'Union africaine (UA) a demandé au privé algérien de venir investir en Afrique, notamment au Sénégal, peut-on lire sur son site.

«Il est vrai qu'en matière de coopération économique, de commerce et d'investissement, nous pouvons et devons encore mieux faire», avait déclaré le président sénégalais, lors de son intervention. Alger s'en est fait l'écho.