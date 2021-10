Entre Alger et Ankara, le courant passe. Le constat s’est encore vérifié à l’occasion de la rencontre entre le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar et le ministre turc du Commerce, Mehmet Mus, en marge de la tenue des travaux du Forum d’affaires et économique Turquie-Afrique à Istanbul. Le réchauffement se confirme de plus en plus. Mais l’alchimie personnelle ne suffit pas à elle seule à renforcer la coopération industrielle algéro-turque, officiellement initiée par les deux présidents Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdoðan. Celle-ci doit se poursuivre avec beaucoup de vigueur. Un vœu auquel a appelé Ahmed Zeghdar d’autant qu’Alger comptait diversifier ses partenaires économiques et stratégiques bien avant la dernière brouille avec Paris. Sur le plan économique, l’Algérie compte trouver en la Turquie un partenaire fiable. Un partenariat appelé à se renforcer davantage, selon le vœu du ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar. À cet égard, le ministre de l’Industrie a évoqué, avec Mehmet Mus, les moyens de développement de la coopération bilatérale, réitérant la volonté de l’Algérie de renforcer ses relations et son partenariat économique avec la Turquie, notamment dans le secteur industriel. Saluant les bonnes relations profondes unissant l’Algérie et la Turquie, le ministre a mis en avant « la volonté des deux pays de renforcer les relations économiques et commerciales bilatérales ». Une relation cimentée par le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, qui a atteint quatre milliards USD en 2018 et 2019, avant de baisser à trois milliards USD en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19. Ce qui a permis à la Turquie de devenir le cinquième partenaire commercial de l’Algérie, cette dernière étant le deuxième plus grand partenaire pour la Turquie en Afrique. Un volume devant atteindre les cinq milliards USD dans un proche avenir. En effet, les investissements turcs en Algérie suivent « une courbe ascendante », d’autant que la Turquie occupe la première place en termes d’investissements directs étrangers (IDE) en Algérie, avec un équivalent de 3,5 milliards USD, alors que le nombre des entreprises turques en Algérie s’élève à plus de 800. Fin 2020, la Turquie a enregistré des investissements de plus de 5 milliards de dollars en Algérie, dépassant même la France, à travers 1300 entreprises actives dans divers secteurs dont le plus important est Tosyali Iron and Steel avec 2,5 milliards de dollars, et l’industrie textile d’une valeur de 200 millions de dollars, avec la création de plus de 30000 emplois, en plus des sociétés de BTP, qui détiennent des parts importantes dans le marché de la construction en Algérie.