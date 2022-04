Dans une interview accordée à Culture Algérie, Lionel Habasque qui pilote les deux plus importants tour-opérateurs de France, «Voyageurs du Monde -VM» et «Terres d'Aventures-TA», a accordé une interview au magazine culturel et de tourisme dans laquelle il pointe, au journaliste Nassim Iles, les «lacunes» de ce secteur qui peine à attirer les touristes étrangers en Algérie.

L.H., spécialisé dans le voyage d'aventure et du voyage sur mesure, explique au magazine algérien, la confiance que lui portent les Français en

disant que «VM» a développé, depuis plus de 20 ans, une offre de voyages sur mesure qui correspond exactement à l'air du temps: voyager en individuel (en couple, en famille, entre amis) pour découvrir un pays ou une région avec un niveau de services et de conseils très élevés. En 2018, «VM» a considéré Alger comme étant la «capitale méditerranéenne» du moment, faisant partie du «Top 10» des destinations «tendances» avec la programmation de week-ends sous le slogan «Back to the Casbah». À ce rappel du journaliste, L.H. pense que «Alger est proche de la France, facile d'accès avec des vols directs, parfaite pour un week-end prolongé dans une ville fantastique qui «a gardé son âme». À la question de savoir s'il y a eu un engouement pour cette formule, sinon quels ont été les principaux «obstacles ou lacunes», L.H. a fait état des difficultés d'hébergements «qualitatifs» pour répondre aux besoins des clients de «VM». Pour le reste, il dira que les guides sont excellents et la «ville garde un charme fou avec une vraie histoire». Voulant savoir pourquoi «VM» ne propose, à part Alger, aucun circuit en Algérie, L.H. met le doigt sur le fait que les infrastructures pour les déplacements sont assez compliquées et, insiste-t-il, «la qualité des hébergements et

le service associé ne correspondent pas à l'attente de nos clients et d'affirmer que les équipes locales avec lesquelles nous travaillons «le savent très bien». L.H. estime à cet effet que le tourisme qui a un grand avenir en Algérie, nécessite des investissements hôteliers et une formation touristique indispensables. «Absolument!» telle fut la réponse de L.H. à une question relative sur son jugement du classement de l'Algérie en 2020 de l'organisation britannique «British Backpacker Sociaty» (BBS), comme pays possédant «le meilleur potentiel touristique en matière de tourisme d'aventure» qui pourrait la propulser comme première destination mondiale pour cette formule. Il estime que le désert algérien est le plus beau désert du monde (...) Il y a de tout: le silence, la diversité incroyable des paysages, la préservation absolue de ses lieux et l'extrême gentillesse des guides targuis, a-t-il souligné. Interrogé sur la non-programmation de circuits pour le Sahara pour lequel cinq sont au menu mais à l'arrêt, L.H. regrette qu'il ne soit plus possible d'organiser des voyages au Sahara comme dans tous les déserts sahéliens à l'exception de la Mauritanie. Il cite la proximité avec la Libye, enfoncée dans une guerre civile et des zones de non-droit souvent tenues par des trafiquants alliés à des terroristes, des situations qui ne nous permettent plus d'organiser des voyages sereinement dans ces conditions. L.H.. fera remarquer que le gouvernement français déconseille d'ailleurs ces zones aux voyageurs.

Évoquant la facilitation d'octroi de visas pour les touristes étrangers décidée récemment par l'Algérie, L.H. dira que cela facilitera l'essor du tourisme en Algérie, mais, précisera-t-il, il faut que les points évoqués dans ma réponse précédente soient d'abord résolus.

Lui laissant le «mot de la fin», Lionel Habasque dira: «En répondant à vos questions, je n'ai qu'une envie: repartir en Algérie demain. Son fabuleux désert me manque et se perdre dans Alger reste une expérience à renouveler très vite.»