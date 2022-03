Cent mille mètres cubes/jour d'eau supplémentaires seront distribués dans la capitale durant le mois de Ramadhan.

Le directeur général de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal), Lyès Mihoubi, a fait cette annonce lundi lors du forum de la Radio nationale, dont il était l'invité à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau (22 mars).

Mihoubi a indiqué que les quantités d'eau distribuées durant le mois de Ramadhan passeront de 750000 m3/jour à 850000 m3/j ce qui permettra, a-t-il dit, de répondre aux besoins des citoyens et d'assurer l'alimentation, continue et équitable, de toutes les communes de la capitale.

Selon lui, l'amélioration du niveau de remplissage des barrages alimentant la capitale et les wilayas de Boumerdès, Tipaza, Tizi Ouzou et Blida, enregistré en novembre et octobre 2021, a permis d'optimiser les capacités de production des wilayas d'Alger et de Tipaza, permettant ainsi une adaptation du programme de distribution. Concernant la couverture de la prochaine saison estivale, il a fait savoir que la société entendait renforcer les capacités de production pour atteindre 950000 m3/j, après la mise en service des stations de dessalement d'eau de mer de Bateau Cassé et d'El Marsa.

Au cours du premier semestre de 2021, la Seaal avait enregistré une production de 1,2 million de m3 dont 60% provenaient des eaux de surface (barrages), 20% des eaux souterraines (puits) et 20% des stations de dessalement.

En cas de sécheresse, la société a mis en place une stratégie prévoyant un programme de distribution de 750000 m3/j, la mise en place d'un programme d'urgence pour la réalisation de 217 puits artésiens, ainsi que le renforcement des capacités de production des stations de dessalement d'eau de mer. Plusieurs stations seront mises en service entre mars et septembre 2022, selon ce responsable.

Il s'agit de la station de Bateau Cassé (Alger) d'une capacité de 10000m3, celles d'El Marsa (Alger) d'une capacité de 60000m3 qui sera prête début juillet, de Corso (Boumerdès) d'une capacité de

80000 m3 et enfin celle de Bousmaïl (Tipaza).

Le secteur a également pour objectif de réaliser deux stations similaires dans les régions est et ouest de la capitale, avec une capacité de production de 300000m3 chacune.

Ces programmes permettront de passer de 60% à 21% de dépendance aux eaux de surface, tout en oeuvrant à la réduire à 10%, en comptant sur les sources d'eau permanentes (stations de dessalement et d'épuration des eaux usées).

Concernant la pression de l'eau, qui n'atteint pas les étages supérieurs de certains édifices, notamment dans les grandes villes, le DG de la Seaal a rappelé que la loi fait obligation à la société d'assurer la distribution de l'eau jusqu'au 5ème étage. Les entreprises chargées de la réalisation des projets urbanistiques sont, donc, tenues d'installer des bâches à eau au niveau des édifices ou des quartiers.

Ce dossier a été pris en considération dans le cadre des commissions interministérielles entre le secteur des ressources en eau et celui d'autres sphères, afin de remédier à la situation dans certaines agglomérations. La Seaal redouble d'efforts afin d'augmenter la pression dans certains quartiers, à travers les opérations de programmation, d'où une sensible amélioration de l'approvisionnement.

Concernant la qualité de l'eau potable destinée à la consommation, il a fait savoir que la Seaal effectue 110000 analyses/an (stations de production, réservoirs et robinets d'eau des usagers) pour assurer une eau de qualité.