Le Congrès international sur les Smart Cities ou villes intelligentes se poursuit au Centre international des conférences, CIC, à Alger. À la faveur de ce congrès, experts nationaux et internationaux se relayent au pupitre pour décrire les différentes expériences en matière de gestion des villes modernes.

Il ressort des interventions des uns et des autres que l'Algérie fait partie intégrante du Bassin méditerranéen, et peut largement profiter des expériences de pays limitrophes pour s'imprégner d'exemples de réussites en matière d'urbanisme, de gestion de déchets, de l'eau, d'efficacité énergétique et des réseaux de télécommunications, de mobilité urbaine, d'évènements météorologiques, et de tant d'autres domaines. Bâtir des villes intelligentes est un défi que les villes méditerranéennes, dont les villes algériennes, doivent relever avec une définition claire des objectifs sur l'horizon 2040. Explique-t-on en rappelant que le concept de Smart Cities obéit à un seul et unique principe à savoir celui de «Penser solution».

Abordant ce chantier ambitieux en Algérie, le panéliste, algérien Mustapha Mazouz, indique que pour ériger une ville intelligente, il faut d'abord préparer le citoyen qui doit, le premier, s'approprier le concept. «Il faut arrêter un état des lieux et entamer l'architecture d'une ville moderne, utilisant les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts», poursuit cet expert qui invite à prendre exemple sur certaines capitales, à l'instar de Barcelone, où, l'on a pu parer aux inondations en recourant à la technologie et aux systèmes connectés.

D'autres conférenciers ont de leur côté expliqué que la notion de Smart Cities ne se limite plus au monde occidental, car elle connaît un remarquable succès au Moyen- Orient, notamment en Arabie saoudite qui construit son projet colossal Neom.

Les congressistes ont en outre appelé à «construire autour de l'hydrogène», une ressource énergétique, plus que jamais d'actualité, laquelle offre énormément de possibilités. «Le renouvelable peut aider à la transition énergétique et à la création d'emplois. De même qu'il permet de parrainer des villes», a-t-on expliqué. C'est dans cet ordre d'idées que des noms de villes mondiales ont été citées pour leur choix énergétique qui limite les émissions à effet de serre, à l'instar de Melbourne, Séoul, Paris...

Cette première manifestation professionnelle dans la gestion des Smart Cities est placée sous le parrainage de la ministre de l'Environnement, du ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables et du Ministre délégué auprès du Premier ministre en charge de l'Économie de la connaissance et des Start-up.

Notons qu'en marge de ce congrès, des entreprises nationales, à l'instar de la Setram, tiennent des stands, où, le visiteur peut profiter d'une riche animation. Nous y reviendrons.