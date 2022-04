C'est officiel, l'entreprise de production de tubes de l'Etrhb Haddad située à Bethioua dans la wilaya d'Oran vient de basculer dans les actifs d'une entreprise économique publique. C'est l'entreprise Alfapipe qui en héritera de tout le patrimoine, sur décision du Comité des participations de l'Etat, à travers les résolutions du 15/03/2022. Spécialisée dans la fabrication de pipes, Alfapipe est une entreprise publique économique EPE SPA, filiale du groupe industriel Imetal, qui est passée leader dans le domaine de la fabrication de tubes en spirale soudés en hélicoïdale destinés aux grands transferts des hydrocarbures et hydrauliques. La récupération de l'usine Haddad de Béthioua sur décision de justice, rentre dans le cadre de la décision de confiscation des biens des hommes d'affaires inculpés dans le cadre d'affaires de corruption ou de crédits bancaires non remboursés. La décision de l'Etat de confier ces biens confisqués au profit d'opérateurs économiques publics aptes à reprendre les activités d'origine, participe de cette volonté de récupérer les fonds attribués indûment par les banques, et pérenniser les outils de production, en vue de garantir la stabilité du marché de l'emploi. Avec une ligne de production d'une capacité annuelle évaluée à 400000,00 tonnes d'acier, l'unité de l'Etrhb Haddad, dispose d'une position géographique stratégique, à plus d'un titre. En effet, implantée dans la zone d'activités de la localité de Béthioua à une encablure de l'un des plus grands pôles pétrochimiques du pays, à savoir la zone d'Arzew, sans compter la zone industrielle du même nom, et les zones d'activités de Hassi Ameur, Mersat El Hadjadj. Située non loin de la Route nationale RN11, avec un accès facile à l'autoroute Est-Ouest, l'unité Etrhb Haddad est un véritable joyau qui est à même de redorer le plan de charges d'Alfapipe. «C'est un acquis et pas des moindres pour l'entreprise Alfapipe qui va contribuer sûrement à l'essor de son activité pourvu que les pouvoirs publics s'y mettent pour étoffer son plan de charges», note-t-on encore sur la page d'Alfapipe. S'étendant sur une superficie globale de 27 hectares, l'usine de Béthioua du groupe Etrhb est dotée de capacités fort intéressantes, notamment des hangars et ateliers de production et de revêtement de tubes. Cela, sans compter des espaces immenses aménagés, dédiés à l'accueil, l'entreposage et le stockage des bobines d'acier et des tubes. Pour Alfapipe, il s'agit d'une grande opportunité qui devra permettre l'extension de ses activités et la revue à la hausse de ses prévisions et perspectives. «L'acquisition de ladite unité représente une opportunité à L'EPE SPA Alfapipe, afin d'élargir ses parts de marché national et s'orienter dans la perspective vers l'exportation de ses produits qui, faut-il le rappeler, sont conformes aux normes et exigences internationales, notamment L'API 5L 46 ème édition», peut-on lire sur la page officielle de l'entreprise. On croit savoir, par ailleurs, que suite à l'aval donné par le Conseil des participations de l'Etat, quant à la cession des actifs de l'unité Etrhb Béthioua, une feuille de route vient de lui être attribuée par l'EPE SPA Alfapipe. «C'est dans la logique des choses qu'elle vient s'ajouter à ses deux unités de production de Annaba et Ghardaïa», lit-on encore dans le même espace. Avec cette nouvelle acquisition, conjuguée à une bonne cinquantaine d'années d'expérience à son actif, Alfapipe ne devrait pas connaître de difficultés à revitaliser ses activités de production, et à diversifier son portefeuille et gammes de produits proposés. Notons qu'Alfapipe est un leader dans le domaine de la réalisation de «grands projets de transferts par la production et la mise à la disposition de ses clients, notamment la Sonatrach de tubes adéquats et appropriés, certifiés API par l'Institut pétrolier américain».