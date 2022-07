La Conservation des forêts d’Aïn Defla continue de maintenir le niveau de mobilisation « élevé » pour lutter contre les incendies avec des moyens humains et matériels considérables, a-t-on appris, hier, auprès de la même direction. Le dispositif de prévention et de lutte contre les incendies de forêt mis en place depuis le début de la saison estivale compte 11 postes de vigie permettant de surveiller et donner l’alerte en cas de départ de feu, a indiqué le premier responsable du secteur, Hocine Dahmani.

Outre la mobilisation de 138 éléments parmi ses cadres et agents de la Conservation des forêts, cette dernière a également recruté 34 employés saisonniers pour la période allant de juin à octobre en vue de renforcer les équipes de surveillants, ajoute le même responsable. Quant aux moyens matériels, la Conservation des fôrêts a prévu neuf véhicules de types Ccfl, un camion-citerne d’une capacité de 6 000 litres et la colonne mobile, souligne Dahmani.Les services de la Protection civile d’Aïn Defla, selon les responsables de la Conservation, se mobilisent avec 11 unités territoriales, une colonne mobile, une trentaine de véhicules anti-incendie (Ccfl, Ccfm, CCI), 24 ambulances et plus de 700 agents.

Le dispositif de lutte contre les feux de forêt prévoit aussi la mobilisation des moyens des communes à travers tout le territoire de la wilaya et l’implication de la société civile et les populations vivant à proximité de la forêt, a-t-on souligné.

La Conservation des forêts d’Aïn Defla a affirmé avoir déjà entamé la mise en œuvre du plan de lutte contre les feux de forêt avec la réalisation des travaux préventifs, dont l’ouverture et aménagement des pistes forestières, aménagement des tranchées pare-feu et l’aménagement des points d’eau.

Notons qu’une autre mesure est venue renforcer le dispositif en question et qui concerne l’interdiction des feux de camp à l’intérieur ou à proximité des espaces forestiers et ce jusqu’au 31 octobre. Pour l’année 2022, les services de la Protection civile d’Aïn Defla ont enregistré cinq incendies du 1er juin au 6 juillet, qui ont causé la perte de 25,3 hectares de broussailles et de maquis, selon le chargé de communication de la direction locale de ce corps constitué, le capitaine Kamel Hamdi.