Les services de police d'Oran ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans la falsification des billets de banque, en monnaie nationale composé de 4 personnes, avec la saisie de 350 faux billets de 2.000 DA, a-t-on appris, hier, auprès de la sûreté de wilaya. L'opération a eu lieu, suite à l'exploitation d'informations confirmées, parvenues aux services de la première sûreté urbaine selon lesquelles un membre du réseau faisait circuler des billets falsifiés de 2 000 DA, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques. Les services de police d'Oran ont enclenché des investigations qui se sont soldées par l'arrestation d'un membre du réseau, en possession de 11 faux billets de 2 000 DA et une arme blanche. Poursuivant l'enquête après avoir accompli toutes les procédures légales et obtenu un mandat de perquisition et d'arrêt, ainsi qu'une extension de compétence, le reste des membres du réseau ont été arrêtés et deux liasses de faux billets de 2 000 DA ont été saisies avec un total de 339 billets falsifiés de

2 000 DA, totalisant 700 000 DA. Au cours de cette opération, du matériel de falsification et 35 boîtes de papier blanc ont été saisis, soit 500 feuilles de papier, en plus d'une somme d'argent de 73 520 DA, a ajouté la même source.