Durant les 10 premiers mois de l'année en cours, 75 personnes sont mortes par asphyxie, suite à l'inhalation du monoxyde de carbone. Le constat établi par la Protection civile, suite à l'exploitation de ses données statistiques issues des interventions des différentes équipes opérationnelles, est effarant. En 2020, c'était, également, presque le même constat, où 100 personnes ont trouvé la mort, asphyxiées par le monoxyde de carbone dégagé par des installations de chauffage. À chaque période hivernale, c'est le même scénario qui prend acte et qui se répète avec, à l'appui, des bilans macabres en constante évolution. Les interventions et la célérité des équipes de la Protection civile permettent, cependant, d'éviter le pire, notamment sur le plan du nombre de victimes secourues. Ainsi, pas moins de 1 340 interventions ont été effectuées par les éléments de la Protection civile, durant les 10 derniers mois de l'année en cours. Ces interventions auront permis de porter secours et assistance à 1981 personnes incommodées par les différents gaz, dont 1697 incommodées par le CO. 100 personnes sont décédées durant les 10 premiers mois de l'année 2021, dont 75 par asphyxie due à l'inhalation de CO. Chaque année, les constats établis font état d'une moyenne constante de 100 décès, qui sont enregistrés en relation avec la période de froid et l'utilisation des moyens de réchauffement. En 2020, le total des personnes secourues est de 3 381, incommodées par les différentS gaz brûlés. Dans ce décompte, on comptabilisera quelque 2128 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, sauvées et secourues, suite aux interventions des unités de la Protection civile. On notera, malheureusement, le décès de 121 personnes durant cette période. Consciente de l'ampleur de ce phénomène inquiétant, la direction de la Protection civile vient de lancer une campagne de sensibilisation nationale. En collaboration avec différents secteurs d'activités, cette campagne, qui a déjà pris acte sous le slogan «Un hiver sans accident d'asphyxie», s'étalera tout au long de la période de froid. Au menu de cette nouvelle campagne de sensibilisation, des semaines fil rouge à la Radio nationale, des portes ouvertes, des caravanes locales et des spots télévisés, en vue de porter l'information aux personnes cibles. L'objectif, à travers cette campagne, étant de faire passer «des messages de prévention et sensibiliser les citoyens sur le danger d'asphyxie et les comportements à adopter, afin de préserver leurs vies et les dommages qui peuvent être générés», note le communiqué de la Protection civile. La sensibilisation porte, également, sur une explication qui touchera l'ensemble de la chaîne des interventions, qui concerne autant les aspects de la qualité du produit (chauffage), que les équipements d'installation, ainsi que les aspects de prévention, dont la ventilation. Plusieurs secteurs sont concernés par cette nouvelle campagne de sensibilisation, notamment les directions de la santé, du commerce, de l'éducation nationale, des affaires religieuses, Natfatl, Sonelgaz et la société civile. Cela, pour optimiser la prise de conscience sur les dangers d'asphyxie. La direction générale de la Protection civile a lancé, par ailleurs, un appel aux citoyens et aux associations, «invités à prendre part à ces activités, en se rapprochant des services de la Protection civile au niveau des wilayas du pays».