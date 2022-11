Comme chaque année, en pareille période, les services concernés au niveau de la direction de la distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya de Tizi Ouzou ont mis en place un programme spécial pour sensibiliser contre les dangers du gaz. Le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation contre les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel ainsi que de la poursuite de la vérification des installations intérieures de gaz a été donnée cette semaine, a indiqué la cellule de communication de la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Tizi Ouzou. Cette dernière a en effet indiqué que dans le cadre de sa stratégie de communication de proximité, et afin de contribuer à la lutte contre les dangers liés à la mauvaise utilisation du gaz, Sonelgaz a lancé, dès cette semaine, une large campagne de sensibilisation. Cette opération, a indiqué la même source, est organisée en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, la Protection civile, le mouvement associatif, les représentants de la société civile, et les institutions publiques. «Cette campagne de sensibilisation est devenue au fil des ans un rendez-vous de prévention incontournable», ont précisé les responsables de Sonelgaz. Ces derniers ont, en outre, rappelé que la campagne de sensibilisation en question revêt une importance capitale qui se fait ressentir avec l'accroissement du taux de pénétration du gaz qui avoisine 93% au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, outre le taux élevé de raccordement des zones d'ombre au réseau de distribution. À ce titre, il y a lieu de préciser qu'il y a eu récemment le raccordement de plus de 5 143 nouveaux clients au gaz, ce qui amène le nombre total de clients bénéficiant de cette énergie à 293 412. Durant cette campagne qui s'étalera jusqu'à fin avril 2023, les différentes directions de Sonelgaz au niveau national accueilleront les clients pour des journées portes ouvertes au niveau des agences commerciales. Le programme comporte également des séances de sensibilisation dans les établissements scolaires ainsi que des opérations de porte-à-porte à travers les foyers sur le territoire national. La cellule de communication a relevé que, dans la même optique, et prônant les valeurs de citoyenneté et de proximité, et en vue de préserver la sécurité des citoyens, Sonelgaz poursuit l'opération de vérification des installations intérieures de gaz à la demande de ses clients à travers le numéro du centre national de contacts, le 33.03. Cette opération est effectuée gratuitement par des techniciens de la société, à travers tout le territoire national, a précisé la même source. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que depuis le début de l'année 2022, la direction locale de Sonelgaz a connecté 5 143 foyers en gaz naturel, sur une longueur de réseau de 179 km à travers 14 communes de la wilaya. Cette action rentre dans le cadre de la mise en oeuvre du programme quinquennal de la wilaya de Tizi Ouzou. Les localités concernées sont: Aghribs, Agouni Geghrane, Azeffoun, Ath Aissi, Makouda, Mekla, Tadmaït, Timizert, Tirmitine, Akbil, Abizar, Aït Yahia Moussa, Maâtkas, Illiltene. La mise en service de ces 5 143 foyers permettra de faire passer la moyenne de raccordement au gaz naturel dans la wilaya de Tizi-Ouzou à 93%. Ce taux de 93% représente, en termes de clients, un total de 293 412 qui sont raccordés au réseau de gaz naturel dans la wilaya de Tizi Ouzou.