Le tueur invisible est en train de semer sa «terreur» dans une atmosphère de relâchement manifeste en matière de vigilance et de respect du protocole sanitaire en la matière.

Il s'agit de la Covid-19, un virus qui reprend sa cadence en matière de propagation. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le Comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni in extremis et d'une manière extraordinaire pour tirer la sonnette d'alarme quant au danger qui guette la santé publique avec la recrudescence notable de cette pandémie.

Le Comité scientifique qui travaille sous la houlette du ministère de la Santé a exigé de prendre des mesures préventives sans attendre, pour répondre efficacement et avec moins de dégâts sur les vies humaines. Parmi les mesures qui s'imposent et qui doivent être initiées en urgence par les cadres de l'administration centrale et les directeurs des établissements hospitaliers de la wilaya d'Alger, c'est bien «de prendre les mesures nécessaires permettant une prise en charge efficace des personnes atteintes de Covid-19», et d'ajouter «il a été passé en revue l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays, en sus des orientations fermes axées, notamment sur la nécessité de renforcer les moyens logistiques, techniques et humains ont été données, à savoir augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux, y compris les unités de soins intensifs, satisfaire la demande en matière d'oxygène médical et assurer un approvisionnement régulier en médicaments essentiels, et ce pour réagir à toute situation d'urgence», a souligné le communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Cette nouvelle situation, qui préoccupe les pouvoirs publics et les citoyens en général, replonge le pays dans un climat de psychose comme c'était le cas lors de la première étape de l'apparition de ce virus invisible.

La vigilance et la prudence sont intimement liées au strict respect du protocole sanitaire en tenant compte des consignes relatives à la distanciation sociale et d'éviter le contact en masse et les regroupements source de la propagation rapide de ce virus. Dans un autre sens, le Comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus a insisté sur l'urgence d'élargir le processus de vaccination à grande échelle pour permettre au pays de gérer et maîtriser ladite pandémie. Dans ce registre, le Comité scientifique a indiqué qu'il est «important d'accélérer le rythme de vaccination pour contrer la pandémie de Covid-19», lit-on dans le communiqué. Cette phobie qui s'est imposée à cause de la propagation de la pandémie ces derniers temps, incite les pouvoirs publics à revenir à des mesures plus fermes et «musclées» pour parer à ladite propagation, surtout que la saison estivale est source de rassemblements et de regroupements massifs qui risquent d'aggraver la situation et de voir le nombre des cas atteints de Covid-19 se multiplier.

Le retard enregistré dans le processus de vaccination a suscité beaucoup de critiques de la part des médecins et des spécialistes en la matière qui rappelaient à cette occasion que la vaccination doit s'intensifier pour espérer atteindre les critères consistant à avoir une immunité de masse susceptible d'améliorer la situation sanitaire, maîtriser la gestion de la pandémie de coronavirus.

Il faut signaler que le relâchement et la baisse de la vigilance et de la prudence de la part des citoyens est pour beaucoup dans ce regain dangereux de la pandémie. L'on constate le désengagement des citoyens quant au port des bavettes et le respect de la distanciation sociale et le retour des rassemblements de fêtes et d'événements à caractère social.

Les pouvoirs publics sont sommés de mettre en place un mécanisme plus ferme pour lutter contre la propagation de Covid-19. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en place les moyens au niveau des structures sanitaires, mais de revoir la mobilité sociale pour absorber les poches qui à l'origine de la propagation de la pandémie.

La tendance haussière du virus nécessite une prise de décision ferme quant à un plan sanitaire et de «dissuasion» en mesure d'imposer le strict respect de protocole sanitaire.