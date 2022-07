La sonnette d'alarme est désormais tirée dans la wilaya de Tizi Ouzou où la canicule semble s'inscrire dans la durée et ce, depuis une quinzaine de jours. Des températures record ont été enregistrées plus particulièrement hier et avant-hier.

Les prévisions annoncent que la situation risque de «s'éterniser». La situation est exacerbée plus particulièrement dès la mi-journée pour aller crescendo en début d'après-midi avec des pics de température dépassant les 48 degrés au soleil.

Cet état de fait a poussé la direction de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou à rendre public un communiqué afin d'attirer l'attention des citoyens sur l'attitude à prendre face à une telle chaleur torride. Il s'agit d'une batterie de mesures à respecter dans de telles conditions. Ce corps constitué précise que, compte tenu de l'augmentation sensible de la température que connaît notre pays ces jours-ci, la Protection civile rappelle aux citoyens les mesures préventives nécessaires en période de fortes températures, où les enfants, les personnes âgées et autres, atteintes de maladies chroniques, sont les plus vulnérables à la chaleur.

Parmi les précautions à prendre, il y a notamment la fermeture des fenêtres et rideaux extérieurs du logement. Il faut également garder les fenêtres fermées tant que la température extérieure est plus élevée que celle de l'intérieur.

La même source précise qu'il faut éviter de sortir et qu'en cas de nécessité absolue, il faut sortir soit tôt le matin, soit tard le soir. «Si vous devez sortir, portez des vêtements légers et larges et restez à l'ombre», ajoute la direction de la PC.

Cette dernière indique en outre qu'à propos de l'exposition constante au soleil, il faut prendre une douche plusieurs fois par jour, dans la mesure du possible et boire beaucoup d'eau mais il faut éviter les boissons à forte teneur en sucre ou les boissons caféinées.

Il est également déconseillé d'exercer des activités de plein air comme le sport, le jardinage, etc. «Lors d'une forte vague de chaleur, attention aux symptômes suivants: maux de tête, envie de vomir, soif, hausse inhabituelle de la température de la peau, avec rougeurs et sécheresse, troubles mentaux.

Ces syndromes peuvent être le signe d'une insolation», avertit-on, conseillant aux citoyens qu'en cas de survenue de ces signes, il faut agir rapidement en appelant la Protection civile sur le numéro vert 1021.

«Une personne présentant l'un de ces symptômes doit être transférée à un endroit frais où elle doit boire beaucoup d'eau, se couvrir d'un tissu humide et être exposée à un système de ventilation», conclut-on.