Deux groupes de malfaiteurs, voleurs de câbles électriques mis hors d'état de nuire

La trésorerie de la Sonelgaz de Bouira ne cesse d'être impactée par des actes malveillants, il s'agit dans la plupart des cas, de faits volontaires effectués par des voleurs sans scrupules. Sans scrupules parce que leur tort ne pénalise pas seulement l'entreprise financièrement, mais ils font égalemnt plonger des quartiers entiers dans le noir. Bien entendu, d'autres désagréments sont infligés pour les commerçants possédant des chambres froides où sont stockés des produits rapidement décomposables.

À La fin de cette semaine, un communiqué de la direction de distribution d'électricité et gaz de Bouira fait état de vol de pas moins de quatre cents mètres de câbles électriques en cuivre dans les nuits des 5,6 et 7 du mois en cours par des inconnus. L'acte a engendré des pannes considérables et causé la coupure de l'énergie électrique à une trentaine de foyers. Les villages Talamten, Tazrout et Haouche Semar de la commune de Bouderbala et le village Taouint dans la commune de Lakhdaria ont subi des désagréments regrettables. Une plainte a été déposée auprès des services de sécurité compétents conformément à la loi en vigueur précise l'écrit de la Sadeg. Afin de mettre un terme à cet acte qualifié de criminel, commis par des personnes irresponsable,, lit-t-on dans le même communiqué, ne se souciant guère des conséquences néfastes et des désagréments causés aux clients en les mettant dans le noir et à l'entreprise qui endosse des pertes financières énormes comportant l'énergie non distribuée et les frais et réparation des panes. Ce ne sont pas seulement les voleurs qui causent des désagréments pour la Sonelgaz, mais également, par inadvertance ou pour raison de non- possession des plans lors des travaux, certaines entreprises agressent les réseaux électriques souterrains. L'intention n'est pas la même, mais l'impact causé est toujours financièrement très lourd pour la Sonelgaz, suivi souvent des désagréments aux clients.

Pour rappel, les éléments de la Gendarmerie nationale, suite à ces actes de vols de câblés électriques répétés, ont redoublé d'efforts et de vigilance, ainsi, ils ont pu mettre hors d'état de nuire ces derniers jours deux groupes de malfaiteurs et voleurs de câbles électriques.

Le lieutenant Kamilia Gonane chargé de la communication au niveau du groupement de la gendarmerie de Bouira a, dans un communiqué rendu public, révélé la capture de deux groupes mafieux spécialisés dans le vol des fils électriques. C'était la compagnie de Lakhdaria, qui, dans deux opérations réalisées et formidablement réussies, qui a mis la main sur ces deux groupes. L'un est spécialisé dans le vol des câbles souterrains en utilisant même des grands engins pour déterrer leur butin et l'autre est spécialisé dans le vol des fils électriques de cuivre suspendus aux poteaux des réseaux de la Sonelgaz. Le lieutenant Gonane a fait savoir que six personnes suspectes avaient été arrêtées et présentées aux services compétents, également un grand engin et d'autres outils utilisés dans ces forfaits ont été saisis.

Enfin, il y a lieu de signaler que tous ces actes de sabotage risquent d'impacter sérieusement la trésorerie de la Sonelgaz. Pour rappel le taux de couverture en électricité et gaz du territoire de la wilaya de Bouira est l'un des meilleurs à l'échelle nationale et même la stabilité de la distribution de cette énergie vitale dans la wilaya de Bouira est, l'on peut dire, très satisfaisante. Pour assurer de meilleures prestations, notamment à l'approche de l'été, la Sonelgaz a considérablement renforcé ses réseaux en équipements nécessaires.