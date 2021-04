Fin mars, les forces de sécurité combinées, ont réussi à mettre un terme aux agissements d'un groupe criminel à Tipasa qui travaillait de concert avec le groupe terroriste «Al Hidjra oua takfir». Le groupe s'adonnait à des activités subversives au profit de cette organisation terroriste.

22 éléments ont été arrêtés à ce jour, alors que l'enquête, toujours en cours après le déclenchement d'intenses investigations, est sur la trace du reste du groupe. Ce dernier opérait des forfaits contre des citoyens innocents, portait atteinte aux biens publics et privés, en menant des cambriolages et en usant d'armes. C'est ce que révèlent les premiers éléments de l'enquête qui dénote également la complicité avérée des mis en cause avec ce groupe terroriste qui a mis à son profit ces dangereux éléments dans le but de ramasser et rassembler des sommes d'argent lui permettant d'opérer des recrutements et certainement acquérir des armes. Les mis en cause sont accusés d'adhésion à un groupe terroriste dans le but de porter préjudice à la sécurité de l'Etat. Al Hidjra oua takfir est un groupe terroriste qui avait longtemps sévi en Algérie, notamment durant les années 90 et au début des années 2000. Cette organisation criminelle est connue pour ses nombreux actes subversifs. Sa composante considère les musulmans ne partageant pas son point de vue, comme étant des apostats donc des cibles légitimes pour leurs attaques. Ce mouvement est issu d'une scission des Frères musulmans. Ses membres prônent l'excommunication des autres musulmans, refusent même de prier avec eux et se mettent en état d'immigration pour rompre totalement avec la congrégation religieuse, en contradiction avec les principes régissant la nation.

Ces théories trouvent leur origine dans la pensée de l'Égyptien Sayyid Qotb, dont elles sont une application littérale. L'immigration souligne la rupture totale avec la société musulmane traditionnelle qualifiée de mécréante. Les partisans de cette doctrine s'isolent alors dans des communautés alternatives, ou même dans des grottes en Haute Egypte. Elle fait son apparition en Algérie durant les années rouges du terrorisme. Après une longue absence, voilà qu'elle réapparaît, toujours avec une idéologie criminelle. D'une rare violence, cette secte subversive a été à l'origine d'attentats contre les forces de sécurité, ciblant les appelés. Elle a semé la terreur, sachant que cette organisation n'est autre qu'une branche du GIA. Pourquoi signe-t-elle son retour? Pourquoi maintenant? Dans quel objectif? L'enquête en cours donnera certainement des réponses précises. Si l'objectif est clair, à savoir déstabiliser le pays, si le retour est signé maintenant, c'est aussi pour tirer profit des développements politiques, et du retour des islamistes dans la rue sous couvert du Hirak. Qui donc, en est à l'origine? Ce groupe, ou cette secte faut-il le rappeler, avait procédé au sabotage des installations électriques dans la région de Blida.