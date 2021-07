Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a reçu, hier, un appel téléphonique de Abdulhamid Al-Dabaiba, chef du gouvernement d'unité nationale de Libye, qui lui a présenté ses «félicitations et ses voeux de plein succès», suite à sa nomination au poste de Premier ministre, indique un communiqué des services du Premier ministre. Les discussions ont, aussi, été l'occasion «d'aborder l'état et les perspectives de développement des relations bilatérales, ainsi que l'évolution du processus politique en Libye», précise la même source. Au terme de l'entretien, les deux parties «ont réitéré leur engagement à oeuvrer au renforcement des relations historiques de fraternité et de coopération qui lient les deux pays et les deux peuples frères», ajoute le communiqué.