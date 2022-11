Le défenseur latéral Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton/Angleterre) sera convoqué au prochain stage de l'équipe nationale de football, prévu le mois de mars 2023, en prévision des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, a déclaré, aujourd’hui, le sélectionneur national, Djamel Belmadi. « Aït-Nouri a est officiellement affilié à la Fédération algérienne de football (FAF) qui vient de recevoir le document confirmant le changement de nationalité sportive de la FIFA il y a tout juste trois jour. C'est un joueur talentueux et de qualité qu'on aura l'occasion de voir à l'œuvre lors du stage prévu le mois de mars prochain. », a indiqué Belmadi lors de la conférence de presse animée au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Et d'ajouter: « Le processus de changement de nationalité sportive avec Aït-Nouri a commencé en octobre 2019 quand il avait 19 ans. A cette époque, il avait refusé et on a laissé le temps passé. Maintenant, il aura sa chance en sélection et en espérant qu'il sera d'un grand atout ». Interrogé sur le cas de l'autre joueur, Houssem Aouar, lui aussi, cité par la presse comme ayant entrepris les démarches administratives pour changer sa nationalité sportive afin d'opter pour la sélection nationale, le coach Belmadi n'a donné aucun détails. Il est à rappeler que la sélection national entamera un stage de préparation en prévision des rencontres amicales contre le Mali, le mercredi 16 novembre au stade Miloud-Hadefi d'Oran (20h30), et la Suède, le samedi 19 du même mois, à l'Eleda Stadium de Malmo (20h30). En prévision de ces deux matchs, le sélectionneur Djamel Belmadi a convoqué une liste de 24 joueurs, marquée par la présence du novice Mehdi Leris (Sampdoria (Serie A), ainsi que par le retour du gardien Rais M'bolhi et de l'attaquant Said Benrahma.