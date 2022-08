Air Algérie vient de lancer la nouvelle ligne aérienne Alger-Doha. Le premier vol commercial au départ de l'aéroport d'Alger, Houari Boumediene, a atterri jeudi dernier à Doha, le 4 août. L'annonce a été faite par le P-DG d'Air Algérie, Yacine Benslimane, lors d'une réception organisée en cette occasion à l'hôtel Hayat Regency à Alger. Cette nouvelle ligne Alger-Doha est la 45ème ligne internationale d'Air Algérie. La compagnie prévoit l'ouverture de 15 autres à l'horizon 2025, dont celle d'Alger-Caracas annoncée récemment. Concernant celle-ci, Yacine Benslimane a indiqué qu'elle sera «probablement» lancée les prochains jours. «Nous attendons la signature définitives des accords aériens pour pouvoir ouvrir cette ligne», a-t-il indiqué.

Le P-DG d'Air Algérie a précisé que cette nouvelle ligne, Alger-Doha-Alger, répond aux besoins commerciaux de ses clients entre ces deux capitales et dans le cadre de la stratégie de développement du transport aérien en Algérie. Il a expliqué que la compagnie est passée d'un trafic de point à point à un trafic de transit: «Dans le passé on transportait des passagers du point à point, d'une ville vers une autre, mais aujourd'hui, nous allons basculer vers un trafic de transit, trafic de passager de partout dans le monde pour d'autres destinations, de l'Afrique vers l'Europe, vers l'Asie ou vers le Moyen-Orient.

Cette nouvelle ligne va renforcer Air Algérie, c'est une série de 15 lignes qui seront ouvertes jusqu'en 2025»

L'ouverture de cette ligne a été annoncée le 4 juillet dernier par la compagnie aérienne, au lendemain d'une instruction du chef de l'Etat en Conseil des ministres, de renforcer la flotte aérienne et maritime avec l'ouverture de nouvelles lignes. Air Algérie assurera, avec cette nouvelle ligne, Alger-Doha, deux vols par semaine les jeudis et samedis, avec un départ de l'aéroport international Houari Boumediene à 10h30 et un retour à partir de Doha à 00h45 (heure Alger). Afin d'assurer les vols, la compagnie aérienne a consacré un Airbus A330 à triple classes d'une capacité de 251 sièges. «219 sièges en classe économique, 14 en classe prémium et 18 en classe affaires», précise la Compagnie nationale. Air Algérie a également annoncé l'ouverture d'une nouvelle agence commerciale à Doha. Pour ce qui est du prix du billet, celui-ci est de 64 200dz aller-retour et de 2200 QAR au départ de Doha, toutes taxes comprises. «Des tarifs très compétitifs», a souligné le P-DG Yacine Benslimane. Ce dernier n'a pas manqué l'occasion d'évoquer la possibilité de transporter les cargaisons à bord de cet Airbus A330. «Le fret est l'un de nos gros projets pour le développer et le promouvoir. J'invite les opérateurs économiques algériens et étrangers à demander les produits Air Algérie pour transporter leurs cargaisons et faire du commerce avec d'autres pays. Nous pouvons transporter tout le cargo nécessaire vers ces pays-là», a-t-il ajouté. Cette nouvelle ligne intervient dans le cadre du renforcement des relations entre l'Algérie et le Qatar.

«Cette ouverture facilite davantage la coopération économique et commerciale entre le Qatar et l'Algérie», indique Air Algérie dans un communiqué.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Mustapha Boutoura, a salué l'étape. «L'ouverture de cette nouvelle ligne est le résultat de l'évolution des relations entre les deux pays, notamment ces deux dernières années, depuis l'élection de Tebboune et sa visite en février à Doha qui a donné de bons résultats sur tous les plans:politique, économique et d'investissements, et comme résultat de la visite de l'émir du Qatar Tamim Ben Hamed Al Thani en Algérie en février 2022», a-t-il déclaré à la presse.