Le cri des passagers d'Air Algérie a enfin été entendu. Le prix du billet de la compagnie aérienne sera réétudié à la demande du ministre des Transports. Aïssa Bekkaï a appelé à un examen complet des prix des billets de la compagnie, en particulier des vols internes vers le Sud pour encourager le tourisme sahraoui, sur lequel le gouvernement compte pour diversifier l'économie et les sources de revenus du trésor public. Cet appel a été fait lors d'une rencontre avec les responsables de la compagnie Air Algérie pour étudier les moyens de restructuration et d'envol de son activité et ce, en présence de cadres du ministère, du président- directeur général par intérim de l'entreprise et un certain nombre de cadres. Selon un communiqué du ministère, Aïssa Bekkaï a mis l'accent sur la création de filiales spécialisées dans différents domaines de compétence pour une gestion moderne, au diapason des dernières avancées enregistrées en la matière, et les services d'assistance en escale pour diversifier les activités et les revenus, en sus du recrutement efficace des ressources humaines. Il a également demandé à revoir la gestion des différentes structures de base de la compagnie ainsi que les agences commerciales réparties sur le territoire national, afin de les exploiter dans de nouvelles activités, avec plus de rentabilité économique, d'autant plus que les services électroniques et la numérisation ont remplacé l'aspect commercial classique qui obligeait le client à se déplacer vers l'agence. Pour le ministre, cela va permettre d'économiser beaucoup de dépenses pour Air Algérie et contribuera aussi à la diversification de ses revenus. D'autre part, le ministre a exigé des responsables de préparer un dossier exhaustif sur la possibilité de créer un couloir permettant aux passagers en provenance de l'étranger de rejoindre directement l'aéroport des lignes intérieures pour prendre leur vol domestique. Il a, enfin, souligné la nécessité de préparer un plan d'action avec des mesures et des mécanismes concrets et un calendrier précis avec des objectifs à court, moyen et long terme, en consultation avec le partenaire social, non sans insister sur le fait qu'Air Algérie est appelée à compter sur ses propres capacités et saisir toutes les opportunités pour la concrétisation de son plan de développement. Revoir la restructuration, le mode de gestion ou encore l'amélioration des prestations de service, Air Algérie n'a d'autre choix que de concrétiser ses objectifs car elle devra bientôt faire face à la concurrence. Faut-il rappeler que l'ouverture du transport aérien au privé est l'une des priorités du ministère? De ce fait, Air Algérie, qui a déjà d'énormes difficultés financières, doit non seulement retrouver son équilibre budgétaire, mais aussi penser à réduire ses prix pour être concurrentielle. Il est à rappeler que la compagnie aérienne nationale compte lancer un plan de développement 2021-2025 pour renforcer sa position sur le marché algérien et mondial, particulièrement dans l'espace africain. Ce plan prévoit essentiellement de développer les lignes intérieures et de renouveler la flotte d'Air Algérie pour un accès au marché africain croissant. Il est aussi question de réviser les textes juridiques et organisationnels régissant l'activité et de les restructurer en créant des filiales spécialisées dans les activités secondaires de l'aviation. Il est prévu également la création d'une entreprise de maintenance avant le 31 décembre prochain, ainsi qu'une société de services terrestres en 2022. Le plan vise, également, l'adhésion à certains groupes professionnels, la promotion de la destination Algérie, en collaboration avec les instances et établissements concernés, outre l'introduction de la technologie et la numérisation dans l'ensemble des ser-vices clients.