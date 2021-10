La commune d'Aïn Zaouïa a célébré, hier, le 15e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou. En plus de nombreux membres de la direction du FFS, un parti où militait feu Aïssat depuis son jeune âge, plusieurs représentants de partis politiques étaient présents aux côtés des villageois et des amis qui l'ont connu au parti comme dans l'enceinte de l'APW et surtout ceux qui l'ont côtoyé en tant qu'humaniste. En effet, dès les premières heures de la matinée d'hier, bien ensoleillée, des dizaines de personnes étaient déjà présentes devant la demeure familiale des Aïssat. Peu à peu, d'autres personnes arrivaient et se rassemblaient. À l'initiative de la section FFS d'Aïn Zaouïa, de l'APW et de la direction du FFS, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs a été observée au cimetière du village, avant que nombre de personnes ne prennent la parole. Des témoignages poignants ont été livrés sur la mort de cet homme qui a été assassiné, une soirée du mois de Ramadhan, alors qu'il était attablé avec des amis, à la terrasse d'un café. Mais, depuis sa mort, Rabah Aïssat n'a pas été oublié. De nombreux hommages lui ont été rendus, au niveau de sa localité tout comme au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou qui garde le souvenir d'un responsable soucieux du développement de sa wilaya en particulier ainsi que son pays en général. D'ailleurs, le nom de Rabah Aïssat est lié à un prestigieux concours qui récompense chaque année un village comme étant le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou. Le concours ne porte pas ce nom pour rien car Rabah Aïssat, alors président de l'APW a été l'initiateur de ce concours qui n'a pas fini de révéler des villages d'une splendide beauté. Le concours contribue aussi grandement, à la protection de l'environnement et des écosystèmes.

Notons, par ailleurs, que ce concours, qui porte le nom de ce président d'APW, assassiné en 2006, remet aux lauréats une enveloppe financière que le village peut utiliser dans la construction de petites infrastructures, ainsi que la réalisation de travaux d'embellissement. Certains villages, qui ont gagné, une cagnotte de 9 millions de dinars ont réalisé des projets grandioses à l'instar du village Sahel qui a été sacré vainqueur du concours. Les villageois de cette belle localité située à Bouzeguène, ont, en effet, pensé à utiliser leur statut pour développer des activités touristiques rentables. Pour ce faire, des chalets ont été construits avec l'argent du concours pour l'accueil des visiteurs qui viennent, très nombreux, découvrir le village. Des infrastructures qui permettent ainsi d'attirer des visiteurs curieux de découvrir cette beauté, mais surtout prêts à dépenser de l'argent, faisant profiter alors les petits métiers comme l'artisanat et la restauration. Le concours, ou plutôt l'idée lumineuse de feu Rabah Aïssat continue, en fait, de faire son chemin en éclairant, à son passage sur de nombreuses questions environnementales mais aussi économiques.