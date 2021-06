Les services de sécurité de Ain Defla ont démantelé récemment à Bordj Emir Khaled, dans la wilaya de Aïn Defla, un réseau criminel composé de 12 individus, versé dans les agressions et le kidnapping. Suite à des plaintes de citoyens, en particulier des mineurs des deux sexes de la commune de Khémis Miliana, ayant été les sujets de kidnappings, de violences et d'agressions sexuelles de la part d'un groupe d'individus, les services de la 5e sûreté urbaine de cette ville ont mené des investigations qui ont permis d'identifier les membres du réseau, auteurs de ces actes répréhensibles, au niveau d'une habitation située dans une zone enclavée de la commune de Bordj Emir Khaled. Les policiers, munis d'un mandat de perquisition délivré par les autorités judiciaires compétentes, ont pénétré dans l'habitation, arrêtant les 12 membres du réseau, âgés entre 21 et 33 ans. Une quantité de kif traité, des épées, des couteaux à cran d'arrêt, des téléphones portables, un véhicule utilitaire et un vélomoteur ont été saisis. Poursuivis pour «constitution de groupe de malfaiteurs en vue de s'adonner au kidnapping de personnes, puis leur agression sexuelle en recourant à la menace et à la violence par le biais d'armes blanches», les membres de ce gang ont été placés sous mandat de dépôt.