En mission de prospection et de contrôle des différents chantiers de développement local lancés à travers le territoire de la wilaya, le wali de Bouira effectue périodiquement des sorties sur le terrain. Il est le plus souvent accompagné des directeurs d'exécutifs concernés par la réalisation de ces chantiers. Pour la fin de cette semaine, c'était la commune de Aïn Bessem qui a été inspectée. Là, un espace commercial aux caractéristiques répondant aux normes de «marché de gros» et sur proposition des autorités locales, le wali de Bouira a donné son autorisation pour entamer dans les meilleurs délais les travaux nécessaires en vue de créer,en fait, un marché de gros en fruits et légumes. Lekhel Ayat Abdeslam,chef de l'executif de wilaya,estime que cela serait rentable à plus d'un titre.

En effet, cela permettra d'une part,une dynamique commerciale plus fluide et plus efficace, souligna-t-il, notamment en quantité et qualité(pour rappel, ce genre d'espace de gros est en manque dans la wilaya de Bouira),d'autre part. c'est une aubaine pour créer des recettes financières au profit de l'APC et offrir pas moins de 100 postes de travail aux jeunes, affirme le même responsable. Un autre marché de proximité «Ben Ali Lakhder» a été, sur proposition, toujours, des autorités locales, daïra et APC, programmé pour devenir un centre commercial. Là, le wali a préconisé comme d'habitude, l'idée du partenariat avec un opérateur public. Cet espace commercial emploiera jusqu'à 120 personnes,selon le wali. Un troisième point très important a fait l'objet de la visité de la délégation de la wilaya, il s'agit des moulins Arib. Cet établissement a été rééquipé flambant neuf par des machines à technologie haut de gamme, importées spécialement pour sa relance, en vue d'un redémarrage efficace.

Le premier chef de l'exécutif a donné des instructions fermes quant à l'obligation de rouvrir ces moulins dans les plus brefs délais. Il a fait savoir, par ailleurs, que cela permettra une production à la base de 3000 à 5000 quintaux par jour de céréales et permettra l'emploi direct de plus de 150 chômeurs.

Toujours dans le cadres de création des espaces de prestations commerciales, un hangar abandonné appartenant à l'APC, toujours sur proposition des autorités locales, le wali de Bouira autorise sa réhabilitation en un «marché de femmes», ainsi, avec les 43 locaux commerciaux qu'ils pourra contenir, autant de femmes y mettront sur pied leurs activités commerciales ou artisanales et bien entendu,,elles auront à employer bien d'autres femmes. S'agissant du volet social et confort dans la cité, la prospection de Lekhel Ayat Abdeslam a rendu possible la réhabilitation et l'extension de la placette du centre-ville d'Aïn Bessem.C'est une enveloppe de 300000dinars du budget de wilaya qui est accordée pour rendre plus agréable cet endroit préféré par les résidents. Le logement aussi a été concerné par la même visite, à la cité Saâdat Mohamed, pour permettre une vie plus décente aux résidents,le wali a décidé de déloger 27 familles habitant des logements F1 et les reloger dans de nouveaux appartements plus confortables,et ainsi, attribuer les F1 libérés aux habitants des F2 dans les mêmes immeubles.

Toujours dans le but d'assurer un climat plutôt serein aux habitants de Aïn Bessem, le wali de Bouira a accordé une enveloppe de 22 millions de dinars pour la réfection de la surface de jeux du stade de la ville par un nouveau gazon artificiel, et aussi l'éventualité d'aménager une station de distractions et plaisance pour les familles au niveau des aires forestières au bord du barrage Lekhel.

Avant de quitter les lieux, Lekhel Ayat Abdeslam a annoncé l'inscription dans les programmes sectoriels de la réhabilitation d'un tronçon très dégradé, sur une longueur de 7km sur la RN 25 reliant Bir Ghbalou et Djebahia via Aïn Bessem.