Fidèle à sa tradition et à la considération qu'il porte aux hommes et aux femmes de la presse, Ooredoo Algérie, vient de rééditer le Média Star, dans sa quinzième édition. Ce concours récompense les meilleurs travaux journalistiques, tous médias confondus. L'événement a été organisé avec faste dans la prestigieuse enceinte du Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal, à Alger, et a permis de connaître les noms des lauréats. Cette 15e édition du Média Star, a été organisée à la veille du coup d'envoi de la 22e Coupe du monde de football, au Qatar. Aussi, a-t-elle vu la présence d'invités de marque tels que Hafidh Derradji, le commentateur de beIN Sports Ooredoo a donc honoré, à l'occasion, deux monstres sacrés du journalisme et du monde des médias, l'un représentant l'école classique et l'autre la nouvelle génération. Il s'agit d'Ahmed Fattani et de Hafidh Derradji, tous deux ayant à leur actif un remarquable parcours. Ahmed Fattani, directeur du quotidien L'Expression a été reçu en hôte d'honneur. C'est ainsi qu'il n'a pas dérogé à la règle qui veut qu'en pareille circonstance s'impose la nécessaire prise de parole. Et c'est avec l'aisance qu'on lui connaît, mais ému, qu'Ahmed Fattani s'est exprimé face à une assistance séduite par son verbe. «Je suis ému parce que je m'adresse à ma famille, la famille de la presse, au sein de laquelle j'ai eu à vivre tout aussi bien des moments heureux que des moments difficiles. Grâce à notre volonté commune nous avons réussi à surmonter bien des périples» a dit Ahmed Fattani qui n'a pas manqué de remercier au fil de son allocution l'opérateur Ooredoo qui oeuvre à donner à la presse nationale une nouvelle orientation et insuffler de nouveau l'espoir dans ses rangs. «Depuis que le Media Star a été institué, c'est- à- dire depuis quinze ans, nous avons pu, grâce à Ooredoo, découvrir de nouveaux visages. Tous ceux qui ont eu à participer avec succès au concours sont devenus de bons journalistes, de bons animateurs. Ce qui renseigne du sérieux de l'ambitieuse entreprise d'Ooredoo». A-t-il également fait savoir pour rebondir ensuite, et sur un ton hautement politique, et saluer le franc succès que remporte le Qatar en organisant la Coupe du monde de football, un challenge que lui envient bien des pays. «Je remercie Ooredoo pour tout ce qu'il a apporté à la profession depuis déjà quinze ans. Pareilles initiatives rendent compte de l'engagement sincère de l'opérateur en Algérie.

Le Qatar est, désormais, dans le coeur de tous les Algériens. Le succès du Qatar c'est le succès de l'Algérie». A-t-il conclu, sous le regard admiratif des hôtes de marque. Suite à cette intervention, l'opérateur Ooredoo a enchaîné en projetant une vidéo restituant les principales étapes de la carrière du doyen des éditeurs algériens, Ahmed Fattani, dont l'aventure avec le journalisme a commencé en 1969. Issu du grand Lycée Amirouche de Tizi Ouzou, il réussit avec brio le concours d'entrée à El Moudjahid dirigé à cette époque par un autre géant de la presse nationale, le défunt Noureddine Naït Mazi. Fattani fait ses premiers pas dans la rubrique culturelle puis affûte ses armes au prestigieux Centre de formation des journalistes à Paris, avant d'être propulsé à la rubrique internationale d'El Moudjahid, où, il accéda très jeune au grade de Grand Reporter. Il dirige durant onze ans le département international d'El Moudjahid et se spécialise dans les affaires du Monde arabe.

Il réalisa des interviews avec de grandes personnalités et des reportages de guerre notables. Dans le milieu des années 80, il est nommé Chef de bureau à Tunis d'Algérie Presse Service (APS). Il regagne le pays en 1990 et crée le 27 juin 1992, le journal Liberté puis huit années plus tard il fonde le quotidien L'Expression qu'il dirige à ce jour en qualité de Directeur de publication. Dans cette quinzième édition Ooredoo qui a rendu hommage au talent des journalistes algériens à l'étranger, ne pouvait escamoter cet autre géant de l'écran qu'est Hafid Derradji, talentueux commentateur sportif. Du haut de ses trente ans de carrière, Hafid Derradji a tenu à remercier le Directeur général d'Ooredoo, Bessam Yousef El Ibrahim, ainsi que tout son staff managerial pour la marque d'attention qu'il lui ont accordée à l'occasion du 15e Media Star, «Une belle tradition» a qualifié Hafid Derradji.

Ooredoo a ensuite partagé sur écran géant la biographie professionnelle de «La voix de l'Algérie dans les médias sportifs internationaux». Journaliste et commentateur sportif, Hafid Derradji est diplômé de l'Institut des sciences de l'information et de la communication de l'université d'Alger. Après avoir évolué au Mouloudia club d'Alger(MCA) en tant que footballeur, il a commencé le journalisme à la Télévision algérienne en 1989. Sa carrière connaîtra ensuite une fulgurante ascension. Hafid Derradji travaille depuis 2008 pour la chaîne satellitaire beIN Sports au Qatar. Ooredoo a également rendu hommage à d'éminentes personnalités algériennes du monde de la presse, ainsi que celui des technologies de l'information et de la communication, à l'instar des défunts Ali Fodil et Karim Boussalem. Youssef Mentalechta, le pionnier de l'Internet en Algérie, a en outre été chaudement applaudi lors de cette mémorable soirée.

La cérémonie s'est ainsi déroulée en présence des officiels, d'invités d'honneur, dont Son Excellence l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama Al Naama. «Ooredoo est une entreprise qui compte en Algérie, elle organise ce Média Star à la veille de la Coupe du monde de football qu'abritera à partir du 20 novembre le Qatar. Nous promettons d'offrir au monde un spectacle exceptionnel.

En remportant l'organisation de ce rendez-vous sportif, c'est tout le Monde arabe qui gagne en prestige et pas uniquement le Qatar. En dépit des critiques, le succès sera au rendez-vous, surtout qu'il sera le fruit d'un travail de fond, long de plus de douze années.» A soutenu Ali Naama. Pour sa part, le Directeur général de Ooredoo, Bassam Yousef Al Ibrahim a exprimé son profond respect à la corporation de journalistes, dont le métier a une signification particulière pour lui, vu que dès son jeune âge, il était admiratif de son père, présentateur pionnier à la télévision qatarie.

«Le concours Media Star, qui récompense les talents journalistiques algériens depuis 2007, est une opportunité pour Ooredoo de mettre en lumière la richesse du paysage médiatique algérien et de valoriser le rôle central de la corporation médiatique pour éclairer l'opinion publique et ses contributions en tant que vecteur de croissance dans tous les domaines, notamment à l'ère de la transformation digitale (...) Le thème du concours retenu pour cette édition aura été «La transformation digitale en Algérie: réalités, enjeux et perspectives.»

Pour cette quinzième édition, treize lauréats ont été sélectionnés sur un total de 134 participants, dans quatre catégories, incluant les médias électroniques, la presse écrite généraliste et spécialisée, la production radiophonique et la production audiovisuelle.