L’Algérie et le secrétariat général de la Ligue arabe travaillent en étroite collaboration depuis plusieurs mois, pour réussir le prochain sommet de la Ligue arabe. Le Secrétaire général de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul Gheit effectuera aujourd’hui, une visite de travail en Algérie. A l’ordre du jour, les préparatifs pour le prochain Sommet de la Ligue des Etats arabes qui se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre prochains. Ahmed Aboul Gheit sera accompagné d’une forte délégation de la Ligue des Etats arabes. C’est ce qu’a révélé, ce matin, le porte-parole de la Ligue arabe, Djamel Rochdi, qui a également précisé que Ahmed Abdoul Gheit sera reçu par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. « L’Algérie et le secrétariat général de la Ligue arabe travaillent en étroite collaboration depuis plusieurs mois, pour réussir le prochain sommet de la Ligue arabe, prévu à Alger » a souligné le même responsable. Pour rappel, le Secrétaire général de la Ligue arabe s'est félicité de la signature par les factions palestinienne réunies sous l'égide de l'Algérie, de « la Déclaration d'Alger » qui se veut « une importante avancée vers la réconciliation palestinienne voulue par tous les Arabes », saluant le rôle de l'Algérie dans cette réalisation.