En visite officielle de 3 jours à Alger, le président du Parlement libyen, Aguila Salah Isaa, a été reçu, hier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Aguila Salah Isaa avait, dès son arrivée, samedi, à Alger, affirmé que la «Libye compte sur le soutien du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et du peuple algérien pour sortir de sa crise qui tire à sa fin». Invité par Brahim Boughali, le président de l'Assemblée populaire nationale, Aguila Salah Isaa, a longuement échangé avec son hôte. Lors de l'audience qui s'est déroulée au siège de l'APN, Boughali et Aguila ont examiné l'état des relations parlementaires bilatérales et les perspectives de leur développement, en sus des récents développements de la situation en Libye. À cette occasion, le président de l'APN a affirmé que «l'Algérie est engagée à accompagner la Libye pour lui permettre de sortir de sa crise, selon une approche basée sur une solution pacifique découlant du dialogue et de la réconciliation nationale et à travers l'organisation d'élections à même de fonder une nouvelle ère dans une Libye stable et prospère». Cette rencontre a permis, également, à Boughali d'aborder les prochaines élections locales et les résultats positifs attendus en termes de progrès et de développement. Pour sa part, le président du Parlement libyen a mis en avant les attentes de son pays quant au soutien de l'Algérie en cette conjoncture que traverse la Libye, précisant que «l'Algérie, eu égard à son influence et à sa place centrale, est capable d'apporter l'aide nécessaire au peuple libyen, vu ses positions honorables en faveur de la solution politique en Libye». «Les efforts de l'Algérie sont capables de promouvoir la réconciliation nationale entre les libyens, au regard des bonnes relations qu'elle entretient avec toutes les parties», a-t-il estimé, soulignant «la nécessité d'élire un président pour la Libye pour sortir définitivement de la crise».