L'Algérie, dont la production locale en produits pharmaceutiques répond à plus de 60% de ses besoins en médicaments, ambitionne de conquérir le marché africain. Cette perspective s'inscrit dans le cadre de la stratégie de prospection et de promotion des exportations vers les marchés africains. Dans ce contexte, est prévu un salon dédié à l'industrie pharmaceutique algérienne à Addis-Abeba. Il s'agit de permettre aux différents opérateurs et investisseurs de mieux explorer le marché éthiopien et de s'enquérir des opportunités d'affaires qu'il offre, notamment en matière d'exportation des produits pharmaceutiques fabriqués en Algérie.

Cette manifestation a été convenue suite à l'audience accordée par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a l'ambassadeur d'Éthiopie en Algérie, Assagid Nebiat Getachew. Cette rencontre intervient après la visite d'Etat de la Présidente éthiopienne, Mme Sahle-Work Zewde en Algérie à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance nationale. Notons que l' Algérie projette d'ouvrir une ligne aérienne directe entre les deux pays pour booster les échanges commerciaux, notamment dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. En outre, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamal Rezig, à également reçu l'ambassadeur d'Ethiopie en Algérie.

Les deux parties ont exprimé leur volonté d'organiser, avant la fin de l'année en cours, un Salon promotionnel des produits nationaux dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. Ce Salon des médicaments et des dispositifs médicaux s'inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère de l'Industrie pharmaceutique en vue de promouvoir les exportations des produits vers les marchés africains. Le premier Salon algérien de l'industrie pharmaceutique «El Djazair Healthcare 2022», a été organisé conjointement par les ministères de l'Industrie pharmaceutique et du Commerce et la société Tasdir, du 17 au

19 mai dernier au King Fahd Palace à Dakar, au Sénégal. Soixante-dix groupes pharmaceutiques publics et privés algériens y ont pris part.

Un Salon de la production nationale dédié à l'exportation vers la Libye a été aussi organisé à Tripoli en mai dernier. Par ailleurs, l' Algérie avait échoué dans sa candidature en vue d'abriter le siège de l'Agence africaine du médicament En fin de compte, il a été attribué àu Rwanda puisque les résultats du vote des membres du Comité exécutif de l' UA ont été en faveur de ce petit pays de l'Afrique de l'Est. Sur le plan national, plusieurs salons se tiendront dès la rentrée sociale prochaine. En parallèle, le gouvernement devrait s'atteller à finaliser les huit textes d'applications liés à la loi sur l'investissement. Ainsi, après une trêve au mois d'août, la Safex renoue avec l'organisation des salon de différents produits et services à partir du début septembre.

Au programme figure l'organisation par le ministère des Travaux publics de la 18e édition du Salon international des travaux publics du 19 au 23 septembre à la Safex. D'après la Chambre du commerce et d'industrie, la première édition du Salon international des petites et moyennes entreprises(PME) sera organisé du 5 au 7 septembre.

Le Salon de l'exportation et de la logistique se tiendra du 20 au 22 septembre, le Salon international du bois, menuiserie, équipements et technologies «Algeria WoodTech» du 19 au 22 septembre. Le

Salon du e-commerce est prévu du 20 au 23 septembre. La sixième édition du Salon de recyclage des déchets du 10 au 13 octobre. ainsi que le Salon «Sport et forme» du 24 au 29 septembre. Au mois d'octobre, plusieurs salons sont prévus par la Safex: le Salon de l'emballage du 24 au 26 octobre,le Salon professionnel international de l'Industrie «Alger Industrie» (du 3 au 6 octobre), le Salon «Alger hygiène» (du 12 au 15 octobre).

D'autres évènements sont programmés au mois de novembre, à savoir le Salon professionnel de l'hôtellerie et la restauration «Horeca» (du 17 au 19 novembre) et le Salon de la maintenance industrielle «Sinaâ» (du 29 novembre au 1er décembre). Au mois de décembre, la Safex prévoit l'organisation de la Foire de la production algérienne «FPA» (du 17 au 26 décembre), ainsi que le Salon des banques, assurances et produits financiers «Expo Finances» durant la même date.