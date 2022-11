Les membres du Conseil de la nation ont adopté, aujourd'hui à la majorité, le projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023). Le vote s'est déroulé lors d'une séance plénière, présidée par Salah Goudjil, président du Conseil en présence du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. A l'issue du vote, Kassali a souligné que cette loi tend à préserver le pouvoir d'achat du citoyen, à améliorer son niveau de vie et à le protéger des effets de l'inflation induite par la conjoncture économique mondiale, en assurant la poursuite du processus de relance du développement économique à travers la promotion de l'investissement. Cette loi prévoit essentiellement plusieurs mesures de redressement liées à la loi de Finances 2022 et destinées à la couverture des dépenses supplémentaires, a-t-il ajouté. Le président de la Commission des affaires économiques et financières, Noureddine Tadj a estimé, à l'issue du vote, que les mes ures contenues dans cette loi "traduisent l'attachement du président de la République à la préservation des acquis sociaux du citoyen". Tadj a salué notamment les mesures relatives à la revalorisation des salaires et de l'allocation de chômage, le soutien au système de sécurité sociale et la prise en charge de l'insertion professionnelle, ainsi que la levée de gel sur les projets du secteur de la santé et la non imposition de nouvelles charges fiscales. Dans son rapport sur le texte de loi portant approbation de l'ordonnance n 22-01 du 3 août 2022 portant la loi de finances complémentaire 2022, la commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation a émis un nombre de recommandations, relatives principalement à la nécessité d'œuvrer à la concrétisation du programme de numérisation des différents services du secteur des finances, et de doter les nouvelles wilayas des capacités matérielles et financières nécessaires, en assurant toutes les conditions pour la mise en œuvre de la nouvelle approche budgétaire conformément à la loi organique relative aux lois de finances 15-18.