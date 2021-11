Le ministre de la Santé, Abderrahamane Benbouzid, a annoncé hier l'acquisition prochaine de 3 cliniques mobiles équipées pour le dépistage de plusieurs maladies.

S'exprimant en marge d'une journée de sensibilisation sur le diabète en présence du représentant de l'OOMS, Nguessan Bla François, le ministre a indiqué que son département ministériel procédera à «l'acquisition des cliniques mobiles équipées pour le dépistage et le diagnostic de plusieurs maladies auxquelles un programme spécial sera élaboré en plus d'un budget et d'une équipe médicale veillant à leur gestion».

Ces cliniques viennent appuyer les deux cliniques acquises en 2015 dans le cadre d'un partenariat avec un laboratoire établi en Algérie, destinées au dépistages de certaines maladies à travers tout le territoire national. Benbouzid a proposé au représentant de l'OMS une collaboration et une coordination pour soutenir ces trois cliniques en leur permettant d'offrir des services médicaux aux populations des pays voisins au sud du Sahara dont le Mali et le Niger.