Le débrayage cyclique, lancé par le Cnapeste, n'a finalement pas eu l'effet escompté. Son mot d'ordre a été finalement très peu suivi, en son premier jour. Le taux de suivi de la grève lancée par le Cnapeste, a été, en effet estimé à 3,6% par la cellule de communication de la tutelle.

En attendant d'en savoir plus sur la suite de ce mouvement de grève, qui bouclera aujourd'hui son deuxième jour, la position des enseignants sur ce débrayage a été mitigée, durant sa première journée. Même dans les wilayas où le Cnapeste affirme avoir mobilisé ses militants à l'image d'Alger, où nous nous sommes rapprochés des différents établissements scolaires afin de tâter le pouls de la première journée de grève, le mot d'ordre a été diversement suivi, avec un taux variant d'un établissement à l'autre. Pendant ce temps-là, d'autres établissements scolaires sont restés insensibles à l'appel à la grève, lancé par le Cnapeste, afin de réclamer, notamment, l'amélioration des conditions socioprofessionnelles de l'enseignant.

L'incitation au débrayage du Cnapeste a été très peu suivi dans d'autres régions du pays où les correspondants de L'Expression se sont déplacés, à l'exemple d'Annaba et de Béjaïa. Du côté de la 2e capitale de l'Ouest, Oran, notre correspondant a affirmé que les établissements phares de la wilaya, à l'instar du lycée colonel Lotfi, du lycée Ibn Badis et du lycée Cheikh Ibrahim El-Tazi, sont quasiment restés insensibles à l'appel du Cnapeste.

Il est évident de noter que les parents d'élèves, notamment ceux des classes d'examens, attendent l'évolution de la situation «avec une boule à l'estomac». Ils se montrent «soucieux» de la scolarité de leurs enfants, car le Cnapeste menace d'aller vers d'autres actions similaires, en cas de non-prise en charge de ses revendications. La tutelle n'a pas tardé à réagir. Le département que dirige Abdelhakim Belabed multiplie les rencontres avec les différents acteurs qui se sont relayés au siège de la tutelle.

Des pourparlers interviennent au moment où le secteur est gagné par une grève. Il part ainsi à l'écoute des divers acteurs, à différents niveaux, afin de parvenir à des solutions. Un geste qui affiche «la bonne volonté» du premier responsable du secteur de désamorcer la crise et éviter la prise d'otage des élèves.

Après avoir reçu un premier groupe de syndicats de l'éducation, pour entamer l'étude de plusieurs questions déjà exposées par les syndicalistes, le staff de Belabed a reçu hier, comme prévu, un deuxième groupe de syndicalistes de l'éducation, en l'occurrence le Satef. C'est ce que nous avons appris, hier, de Boualem Amoura, porte-parole de ce syndicat, affilié à la CSA, dont les membres menacent de hausser le ton. Ces derniers, à l'exemple de l'Unpef, du Snapest, du Snte, de Cela, se sont regroupés à leur tour pour «évaluer les réactions et décider de quelle manière va s'élever la protesta, afin de faire aboutir leurs revendications socioprofessionnelles». Le Satef, par la voix de Boualem Amoura, affirmé qu' «il suivra la décision qui va être prise par ce groupement de syndicats.Il y a lieu de noter, enfin que l'éducation n'est pas le seul secteur gagné par une grève. Un nouveau bras de fer est en effet palpable dans le secteur de la santé. Nos hôpitaux risquent d'être partiellement paralysés par une grève générale des blouses blanches.

C'est ce qu' affirment les trois syndicats initiateurs de ce mouvement de grève. Il s'agit du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu), du Syndicat national des praticiens de la santé publique (Snpsp) et du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP). Un rassemblement est prévu, ce matin, à l'intérieur du CHU Mustapha Pacha, à Alger. D'autres actions sont prévues simultanément dans les quatre coins du pays par les blouses blanches, qui se disent s'être retrouvées dans «l'obligation» de recourir à la pression, pour que les choses avancent, pour eux.