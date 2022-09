Le directeur de Cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, a procédé, aujourd’hui à Alger, à l'installation de Madjid Ammour dans ses fonctions de nouveau Médiateur de la République en remplacement de Brahim Merad, nommé par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, dans le cadre du remaniement opéré récemment. ans son intervention lors de la cérémonie d'installation, Khellaf a mis en exergue le rôle « important » dévolu à la Médiature de la République, appelée à rechercher des solutions aux problèmes « par tous les moyens, innovants ou traditionnels ». « Le plus important pour nous est d'avancer sur la voie du développement et de contribuer à l'édification du pays en associant les citoyens dans la résolution de leurs problèmes. Nous seront ainsi en mesure de fournir le service demandé par le citoyen », a-t-il souligné, mettant l'accent sur l'importance de "servir l'Algérie de la meilleure manière possible". Saluant les efforts déployés ces derniers mois par la Médiature de la République sous la direction de Brahim Merad, « ce qui a valu à l'institution estime et considération », Khellaf s'est dit confiant quant à la disposition des délégués locaux du Médiateur à continuer sur cet élan avec Madjid Ammour. Pour sa part, le nouveau Médiateur de la République a affirmé son engagement à œuvrer « loyalement et efficacement pour être à la hauteur de la lourde mission de prise en charge des préoccupations des citoyens et de préservation de leurs droits », adressant par la même occasion ses remerciements au président de la République pour la confiance dont il l'a investi.