Abdallah Moundji a pris, hier, ses fonctions de ministre des Transports, suite à sa nomination, jeudi dernier, par le président de la République. Moundji remplace Kamel Nasri, chargé le 10 mars en cours, par le président Tebboune, d'assurer l'intérim du ministère des Transports. La cérémonie de passation de consignes s'est déroulée au siège du ministère, en présence des cadres du secteur et responsables d'établissements sous tutelle. À cette occasion, le nouveau ministre a tenu à remercier le président Tebboune pour «la confiance qu'il a placée en lui», ajoutant que «les objectifs et la feuille de route du secteur sont ceux tracés par le président de la République et contenus dans le Plan d'action du gouvernement». Il a souligné que son secteur revêt un «caractère spécial», car «il gère un service public en destination de la population qui attend beaucoup de nous». Moundji a affiché sa volonté de travailler avec l'ensemble des compétences pour améliorer la gestion du secteur et atteindre ses objectifs. De son côté, Nasri a estimé que l'expérience et les compétences de son successeur vont donner un «nouvel élan» au secteur des transports.