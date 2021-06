Un hommage grandiose a été rendu, hier, par l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, au héros de la guerre d'indépendance, Abane Ramdane, à l'occasion d'une journée thématique sur: l'apport de Abane à la révolution d'indépendance nationale, coïncidant avec le 101ème anniversaire de sa naissance. Cette journée thématique s'est déroulée au campus de Tamda de l'université Mouloud Mammeri et a enregistré un grand engouement, notamment de la part des étudiants. Abane Ramdane qui aurait eu 101 ans, a vu le jour le 10 juin 1920 au village Iaâzouzen près de Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya de Tizi Ouzou. Tous les intervenants lors de cette journée thématique se sont accordés à dire que l'apport de Abane Ramdane à la révolution est incommensurable et se décline sur, au moins, deux volets cardinaux, comme l'a souligné le docteur Kamel Daoudi, vice-président de l'Association Abane-Ramdane pour l'histoire et la mémoire, co-organisatrice de cet événement. Le docteur Daoudi a ainsi rappelé que c'est Abane Ramdane qui a réussi à unir et réunir l'ensemble des tendances politiques et des régions d'Algérie sous la houlette du FLN-ALN ayant permis à la révolution d'aboutir à l'indépendance en 1962. Malgré un contexte extrêmement difficile, Abane Ramdane, grâce à son savoir-faire et à son ingéniosité, est parvenu à trouver un consensus autour duquel tous les acteurs et toutes les régions d'Algérie se sont unis permettant à la révolution de prendre un virage déterminant après la tenue du congrès de la Soummam le 20 août 1956. Le deuxième volet de cet apport immense de Abane Ramdane à la révolution est celui inhérent à l'aspect organisationnel, a encore rappelé le docteur Daoudi. Ce dernier a ainsi indiqué que grâce au congrès de la Soummam dont Abane Ramdane fut l'architecte, une organisation digne de ce nom a été mise en place à travers les résolutions dudit congrès. Une organisation qui a permis à la révolution d'avoir une nouvelle assise grâce à laquelle le long et digne combat des maquisards de l'ALN pour l'indépendance n'a pas été vain. Il faut préciser qu'en juin 2020, l'université Mouloud-Mammeri devait abriter un colloque international sur Abane Ramdane et son apport à la révoltuion, mais compte tenu de la pandémie de la covid-19, ledit colloque a été reporté sine dié. La journée thématique, d'hier, constitue une ébauche de ce colloque dont les démarches pour la relance de son organisation ont été entamées, hier. Sa tenue ne saurait tarder selon les organisateurs qui ont précisé que des historiens et des chercheurs algériens, mais aussi étrangers, seront conviés pour apporter leur touche à cette rencontre qui s'annonce des plus grandioses et inédite à Tizi Ouzou. Ce colloque international devait se tenir à l'occasion du centenaire de la naissance de Abane Ramdane, mais il a été reporté à cause du contexte sanitaire. «Il s'agira d'une rencontre à la fois politique, pédagogique et historique», ont conclu les organisateurs.