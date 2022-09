Après 9 ans d'attente, est-ce bientôt le bout du tunnel pour les souscripteurs Aadl 2? Ce lourd dossier pourrait être bouclé avant la fin de l'année. Car, au-delà de l'accélération de la cadence des travaux, les obstacles «administratifs» sont en train d'être levés les uns après les autres. C'est ainsi qu'a été instaurée une rencontre périodique entre les souscripteurs de cette formule et les responsables en charge du projet. Au lieu de manifester leur colère et leur crainte dans la rue, comme il le faisait il y a quelques années, il la soulève auprès du directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement de l'habitat (Aadl), Fayçal Zitouni. La dernière en date a eu lieu, lundi 5 septembre.

Le DG de l'Aadl était porteur de bonnes nouvelles. C'est ainsi qu'il a rassuré ceux qui sont encore en attente de leurs affectations, que le 6e quota sera livré au plus tard dans deux mois. «Les décisions d'affection qui restent seront mises en ligne le mois de novembre prochain», a assuré Fayçal Zitouni. Ce dernier précise que le ministre de l'Habitat, Tarek Belaribi, lui a donné des instructions claires afin de délivrer à cette date, le plus grand nombre d'attestations possible. «Mais cela dépend de l'avancée des travaux des projets», a-t-il déclaré. C'est dans ce sens qu'il annonce que lui et les autres cadres de l'Aadl ont amorcé un processus de visite quotidien des chantiers. «Cela afin de suivre jour après jour l'avancement des travaux. Tout en mettant la pression sur les promoteurs pour accélérer la cadence», a-t-il soutenu insistant sur le fait que cela doit permettre de surmonter les obstacles qui pourraient entraver l'avancement des travaux.

En parlant justement du taux d'avancement des sites «sensibles» qui ont connu un retard, Fayçal Zitouni s'est voulu très rassurant. Il indique que grâce à l'implication totale de la tutelle et des hautes autorités du pays, les entraves qui freinent leur avancement ont pu être levées. «Les travaux avancent à un bon rythme», a-t-il rétorqué laissant planer l'espoir que des centaines de milliers d'Algériens pourraient occuper leurs nouveaux logements très prochainement. Cela pourrait coïncider avec les festivités du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, le 1er novembre prochain. Comme c'est de coutume pour ce genre de fêtes nationales, des opérations de livraisons de logements sont prévues.

Les responsables du secteur de l'habitat veulent, encore une fois, marquer le coup en distribuant le maximum de logements. Une bonne nouvelle donc pour les souscripteurs Aadl qui retrouvent l'espoir. Un espoir qui renaît aussi chez ceux qui ont vu leurs dossiers refusés. Puisque le DG de l'Aadl annonce que l'opération de traitement des dossiers de recours sera bientôt clôturée. «Tout souscripteur remplissant les conditions d'éligibilité à un logement Aadl aura son appartement», a attesté le même responsable.

Il soutient que ses services ont connu une avancée remarquable en ce qui concerne ce dossier des recours. Il soutient à cet effet que ceux dont les dossiers ont été acceptés ont déjà été invités à payer la première tranche de leurs logements.

Chose confirmée par les représentants des souscripteurs. Ils assurent que c'était la fin du calvaire pour beaucoup d'entre eux en voyant leurs dossiers, enfin acceptés. Ils se sont également réjouis du fait que l'Aadl a ouvert la porte du dialogue afin d'écouter leurs doléances, les rassurer et prendre en charge leurs problèmes.

De grandes avancées qui laissent entrevoir des jours meilleurs pour ceux qui rêvent d'un toit sur leur tête. Cela veut-il dire que le dossier Aadl sera plié avant la fin de l'année? Wait and see...