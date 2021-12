Au moment même où dans d'autres wilayas l'on a procédé à l'installation des APW et des APC, à Constantine et trois semaines après les élections locales, on est encore dans le bain des négociations et des pourparlers. Des tractations qui n'ont que trop duré, édifiant un suspense qui commence à être lourd pour les citoyens.

Le contexte impose des interrogations sur la lenteur provoquée, considérée comme volontaire, notamment en ce qui concerne les alliances en vue. Engager une telle voracité n'est pas au profit des citoyens ayant répondu à l'appel de l'Etat en allant voter. Cette population, qui attend beaucoup des nouveaux élus, se voit mise à l'écart et ses préoccupations ne sont pas les priorités des nouveaux élus, surtout que la ville manque de salubrité, de commodités et de prise de décisions à son profit. Selon des sources sûres, «Constantine fait face au blocage provoqué par les recours déposés au niveau du tribunal administratif par la liste indépendante de Takatoul El Ahrar et le RND».

Pourtant, «le tribunal administratif a tranché au courant la semaine écoulée tous les recours, avec le maintien des mêmes résultats». «Les plaignants n'ont déposé aucun recours solide avec des preuves palpables», atteste-t-on.

Les mêmes sources précisent que «la majorité des recours sont individuels. Les plaignants contestent les vainqueurs dans leur propre parti», ce qui laisse supposer que tout se joue dans l'intérêt de chacun et de chaque parti ayant participé aux élections locales, au mois de novembre dernier. Que se passe t-il réellement? Au profit de qui perdure ce blocage? Et dans quel intérêt? Les réponses ne sont certainement pas chez les élus concernés, mais plutôt chez les observateurs.

Ces derniers estiment que «c'est un comportement irresponsable qui renseigne déjà sur la politique d'intérêt personnel que pourraient entreprendre ces élus, se démarquant ainsi des attentes de la population, qui continue d'espérer le meilleur pour sa ville afin qu'on lui rende son image de capitale de l'Est.» Logiquement ces élections devaient permettre d'instaurer un climat de confiance entre les citoyens et les élus et établir une relation plus fluide.

Néanmoins, les mêmes défaillances reviennent, rappelant au citoyens l'agenda des déceptions.

Les intérêts suprêmes de la nation, l'unité nationale et les valeurs etles constantes de la nation sont censés être au-dessus de tout intérêt personnel, pour que prime l'intérêt collectif.