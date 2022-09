Dans le cadre des rencontres périodiques avec des représentants des associations de divers horizons, le chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa a reçu les membres du bureau de l'Association des correspondants de presse de Béjaïa (AJCB). Cette réunion a permis un échange fructueux sur la situation socio-économique de la wilaya.

Une occasion pour les membres du bureau de l'association de présenter les activités de l'association et son plan de travail ainsi que les préoccupations de la corporation locale. À défaut d'une Maison de la presse telle que souhaitée par l'association depuis des années, les représentants de la corporation locale ont fait des propositions au wali pour un éventuel octroi d'un siège où pourront se retrouver les journalistes de la wilaya d'autant plus que nombre d'entre eux ne disposent pas d'un bureau localement. Pour sa part, le wali a présenté un résumé de ses priorités de la wilaya en matière de projets et la poursuite des efforts de développement mis en place, notant dans ses interventions que la wilaya de Béjaïa dispose d'un atout culturel et de capacités importantes qu'il faut exploiter et valoriser au profit de l'intérêt public pour réaliser le développement. Le chef de l'exécutif en a profité pour présenter la situation des grands projets dont la wilaya a bénéficiés et ceux qui sont en cours de réalisation, tels que le projet de la pénétrante qui relie la wilaya de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest, le projet de modernisation et de dédoublement de la ligne ferroviaire Béjaïa-Beni Mansour. Quant au dédoublement de la RN 09, l'étude a été faite, il ne reste plus que l'inscription de ce projet et le déblocage du financement.

À l'adresse des journalistes présents, le chef de l'exécutif a également souligné l'importance de s'efforcer dans la vérification des informations fournies aux citoyens en tant que droit garanti par la Constitution. Interpellé sur le mutisme observé par les directions exécutives devant les sollicitations des journalistes, le wali s'est engagé à intervenir auprès des concernés afin d'ouvrir tous les canaux et permettre l'accès à l'information à sa source, tout en respectant les normes du travail journalistique, en particulier les techniques qui doivent être utilisées pour traiter l'information d'une manière qui sert le pays et le citoyen. Ce qui permettra d'enlever toutes les ambiguïtés et incertitude quant à l'authenticité d'une information donnée. Soulignant les efforts colossaux déployés par les journalistes de la wilaya, le wali les a appelés à persévérer dans leur noble mission afin de promouvoir la région, tant sur le plan commercial que touristique, promettant de maintenir ouvertes les portes de son bureau à tous les correspondants pour toutes informations, qu'ils jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission au quotidien.