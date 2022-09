Au vu du cadre environnemental de la ville où les saletés et les ordures sont les maîtres des lieux, il serait plus judicieux d'entamer l'opération de curage, d'entretien des avaloirs et des cours d'eau de la wilaya, le chef-lieu de la commune notamment.

Un processus qui préservera la ville d'éventuelles inondations, à l'approche de la saison des pluies. Or, pour l'heure, l'opération ne semble concerner que les alentours des établissements scolaires. Un travail devenu a priori occasionnel, puisque depuis plusieurs jours, les services concernés s'attellent à l'entretien et au nettoiement du voisinage des écoles, en prévision de la rentrée prévue le 21 septembre courant. Mais qu'en est-il de la ville, dont les avaloirs et les cours d'eau charrient des tonnes d'ordures? Situation pouvant être à l'origine d'inondations, à la moindre goutte de pluie.

Ne serait-il pas plus judicieux d'activer dès maintenant le nettoyage des avaloirs, pour permettre l'évacuation des eaux pluviales, en prévision des pluies automnales et hivernales, dont les précipitations restent imprévisibles, en raison du changement climatique. Ce dernier, convient-il de le noter, a déjà manifesté des signes dans plusieurs wilayas du pays, dont Souk Ahras, Tébessa et Skikda, pour ne citer que ces cas concernés par les premières pluies automnales. Des débordements qui ont provoqué la coupure de plusieurs axes routiers, impactant les automobilistes pris au piège des eaux de pluie à Skikda, alors qu'à Tébessa des dizaines de maisons ont été inondées, pendant qu'à Souk Ahras, des véhicules ont été emportés par les eaux de pluie. Des conséquences retenues au passif du défaut de curage et d'entretien des avaloirs, bouchés par les ordures. Afin d'éviter que le même scénario ne se répète à Annaba, il est impératif de lancer l'opération de curage. Un processus devant toucher notamment les quartiers populeux où les ordures débordent, gênant la circulation des personnes mais aussi le système de drainage des eaux de pluie. Tel le cas de Pont Blanc, traversé par Oued Forcha, devenu un dépotoir à ciel ouvert où les égouts et les regards nécessitent une grande opération d'assainissement. Faute de quoi, les fluctuations des conditions météorologiques, dont les fortes précipitations des pluies, peuvent provoquer des inondations, en raison du blocage des drains d'eau. Un processus entravé par les tas de gravats et de détritus causant l'obstruction des canalisations d'évacuation des eaux pluviales.

Aussi, est-il temps de lancer l'opération de nettoyage et d'entretien des égouts et le curage des oueds et caniveaux, avant qu'il ne soit trop tard, car le mois de septembre est le mois des surprises.