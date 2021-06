La saison estivale, battant son plein, n'est plus à ses balbutiements. Des centaines d'estivants prennent d'assaut les plages de la côte Ouest de la wilaya d'Oran, en particulier la station balnéaire d'Aïn El Türck, dans des conditions tant bien que mal, prenant leur mal en patience, en subissant les séquelles des gros embouteillages et les longs bouchons de circulation se formant, sur plusieurs tronçons, sur la route de la corniche inférieure. Dans l'expectative, les adeptes des ressacs et de la baie sont aguets, épiant la moindre information sur la reprise de la liaison maritime Oran-Aïn El Türck. Jusqu'ici, rien ne se profile à l'horizon. À quand donc la reprise? s'interroge plus d'un estivant oranais appelant à la «réouverture de ladite ligne tout en plaidant «la prise en compte des conditions sanitaires imposées par la

Covid-19». Une telle question ne trouve pas de réponse tant qu'aucune autorité n'a avancé, ne serait-ce qu'une bribe, sur ce moyen de transport. «Le mutisme est d'autant plus total qu'il est observé partout, au niveau de toutes les institutions en charge de cette question», déplore-t-on. La ligne de transport maritime urbain Oran-Aïn Türck a repris au mois de juillet 2018. Deux bateaux de transport de voyageurs sont réservés à cette ligne maritime, à partir du port d'Oran vers Aïn El Türck. Il s'agit de deux navires italiens qui ont été affrétés par l'Entreprise transport maritime de voyageurs (Emtv). Il s'agit des navires Maria Donda et Sichamraz III, pouvant contenir, respectivement, 320 et 340 passagers. Certains des estivants motorisés laissent leurs voitures en stationnement au parking sécurisé dans l'enceinte de la Pêcherie, à quelques mètres de l'entrée de la station de transport maritime urbaine. Cette ligne assure le transport de 634 voyageurs, soit une moyenne de 32 dessertes aller-retour d'une durée de 25 minutes chacune. Cette traversée, dont le tarif est fixé à 250 DA, est, au départ, programmée à partir de 10 heures jusqu'à 22 heures. Cette ligne maritime urbaine est entrée en service durant la saison estivale 2017. Depuis son lancement officiel, la liaison maritime urbaine reliant Oran à Aïn El Türck connaît un franc succès. Le départ se fait à partir de la station maritime urbaine, à la Pêcherie d'Oran, plus exactement en face de la capitainerie, pour arriver, une heure plus tard, à la corniche oranaise, par la plage Les Dunes (en face du phare de Cap Falcon). Autant dire que les vacanciers s'en donnent à coeur joie, ils sont, au total, deux ferrys italiens à assurer le va-et-vient maritime. Les usagers de ce moyen de transport disent voyager en toute quiétude à l'intérieur du ferry, où se trouvent des agents de l'EPO et ceux de la Sûreté nationale pour assurer la sécurité. Cette liaison maritime, en projet, s'étale sur 15 km et relie Oran à Aïn El Türck, ce qui, à coup sûr, allègera la circulation automobile infernale sur l'axe de la corniche oranaise, supérieure et inférieure. Dans ce cadre, la plage «Les Dunes» a été choisie pour abriter la station maritime de la commune d'Aïn El Türck. Un quai de 200 m sur 6 m ménagé au niveau de cette plage pour abriter «les bateaux taxis» qui relient donc le port d'Oran à la commune d'Aïn El Türck. Initialement, liaison maritime Port d'Oran-Cap Falcon était de transport de 300 passagers par navette.