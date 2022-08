Déterminée à reconquérir les capitales africaines, la Compagnie nationale aérienne, Air Algérie, annonce la reprise des vols vers Dakar, Nouakchott, Niamey, Abijan, Bamako, et Ouagadougou, dès le début du mois de septembre. C'est du moins ce qui ressort du communiqué publié sur sa page Facebook, ce dimanche. Sur l'effet dune nouvelle feuille de route qui se veut ambitieuse à hauteur des défis économiques à relever, la compagnie aérienne semble vouloir se mettre au diapason des politiques publiques adaptées par l'Etat pour un déploiement en force en Afrique. Il faut dire, à ce titre, que le transport aérien demeure un atout et un axe incontournable du développement économique. Dans ce sens, il est indéniable que les nouvelles orientations économiques, reflètent une volonté sans faille, à porter l'économie nationale au rang international.

Les actions entreprises ces deux dernières années, ont clairement engendré une nouvelle dynamique, qui ne peut se passer d'un outil aussi important que le transport aérien. Le bal des chefs d'État, des ministres et des hauts responsables des pays africains a donné lieu à la signature d'un grand volume de partenariats. Entre contrat pour l'acheminement des énergies telles que le gaz et l'électricité, aux grands échanges en investissements et en commerce, la présence de fortes lignes de liaisons aériennes ave les partenaires, s'avère plus qu'indispensable. Autant dire, que les coups d'accélérateurs opérés par l'Etat pour une relance économique efficiente, imposent aux secteurs stratégiques tels que le transport, de plus forts engagements. En ce sens, où les actions engagées sur le terrain, telles que l'ouverture des postes frontaliers, les mesures de facilitations, bancaires, fiscales et douanières, et l'allégement des procédures administratives, devraient trouver dans la fluidité des déplacements des opérateurs économiques et des investisseurs, une continuité, un appui, et une complémentarité aux efforts consentis.

C'est dans cette optique que la disponibilité de dessertes de et vers l'Algérie constitue une force qui viendra confirmer la nouvelle direction économique de l'Algérie. Cette dernière vise à reconquérir un «capital» confiance et crédibilité auprès des partenaires. Une tâche ardue, qui nécessite de faire montre d'efficacité et d'une forte présence dans les grands événements de manifestations économiques internationales. Au-delà de cet impératif, il va sans dire, que le renforcement des lignes aériennes vers les capitales africaines, entre également dans l'optique de redonner à l'économie nationale, une image qui reflète ses capacités à jouer un rôle prépondérant dans la région,notamment après les grands développements de l'ordre économique mondial, où l'Afrique représente actuellement, le service de réanimation des économies européennes. Ces dernières y trouvent les opportunités pour se refaire une santé économique, à travers la disponibilité d'une main-d'oeuvre bon marché et des matières premières et de l'énergie à moindre coût.

C'est dans ce sillage, que l'Algérie se trouve devant une opportunité en or, pour faire valoir ses atouts, ses engagements et, notamment sa position géostratégique. Autant dire que les changements profonds de l'économie nationale s'opèrent maintenant. Les débuts de résultats engendrés par les nouvelles dispositions et stratégies, demeurent dans le besoin d'etre renforcées. À ce titre, l'économie nationale ne peut se permettre de traîner des dysfonctionnements et une faiblesse dans un secteur aussi stratégique que le transport aérien. La disproportion entre le déploiement accompli et la faiblesse des moyens, donnerait lieu à un manque de crédibilité irréversible. Dans ces termes, en plus d'une force, d'un moyen incontournable pour l'économie nationale, le transport aérien se profile comme un indicateur économique de taille.