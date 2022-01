Se trouvant au centre de toutes les actions de la relance économique, le foncier industriel est incontestablement la condition incontournable pour réussir une restructuration efficiente du secteur de l'idustrie. À ce titre, l'interrogation sur le lancement et le fonctionnement de l'agence foncière demeure vive, dans la mesure où l'année 2022 a été consacrée par les pouvoirs publics, comme l'année dédiée essentiellement au domaine économique. Or, le volet de la disponibilité et de l'octroi du foncier industriel est resté dans le flou et ne répond à aucun mécanisme depuis près de deux ans, et impose des interrogations profondes sur le fonctionnement de cette agence et quant à son impact sur la relance industrielle. Il est clair que la volonté de l'Etat est d'améliorer cet environnement pour faciliter aux opérateurs le lancement de leurs projets, et notamment, de sortir des mécaniques lourdes qui affectaient le secteur par le passé. Dans ce sens, il est attendu de cette agence, d'acter un changement notable sur le terrain dans le sens où ses missions et ses objectifs s'inscrivent dans l'importance de renforcer davantage le tissu industriel par la création de nouvelles zones industrielles, participer à la création de nouveaux postes d'emploi afin d'atténuer le taux du chômage, et garantir des infrastructures de qualité répondant aux exigences internationales. Autrement dit, le but est de mettre en place des mécanismes qui accéléreraient l'entrée en phase d'investissement et d'exploitation des projets, et permettre l'émergence d'une dynamique à la hauteur des objectifs fixés, en l'occurrence, la diversification de l'économie et la promotion de la production nationale. Cela étant, il est indéniable qu'un problème de chronologie et de synchronisation entre l'accélération et les facilitations des procédures administratives, décidées par le secteur dans le cadre d'une nouvelle dynamique, et le retard de l'installation de l'agence foncière. Une situation qui pourrait générer de lourdes pertes de temps, et par conséquent, rendrait le changement prévu sans effet sur l'économie nationale, du simple fait que l'efficacité de l'agence foncière réside dans sa présence avant l'inscription des projets. Dans ce contexte Souhil Meddah, expert financier, nous explique à ce sujet, qu' «il s'agit d'une décision de réorganisation, ou une affectation par spécialisation. Cela dit, l'impact de cette agence sur le secteur industriel, se sentira à travers une certaine rapidité dans la prise de décision, et de traitement de dossiers d'affectation du foncier, mais la problématique de l'heure, réside dans le fait que son installation va encore alourdir l'agenda économique, dans la mesure, ou il faudra du temps pour mettre en place les textes, les staffs techniques et le personnel.

Ce qui va occasionner des retards sur la prise de décision et sur la libération des assiettes foncières». Il faut dire que dans ce sens,le changement par rapport au fonctionnement ancien, ne sera pas notable, dans la mesure où les projets qui auront bénéficié de célérité au niveau des banques et des administrations, se heurtent encore une fois à la difficulté d'une étape cruciale dans le lancement de leurs projets, du fait qu'en dépit de tous les efforts et les nouvelles dispositions, la stratégie mise en place pour apporter un nouveau souffle à l'économie nationale et au secteur de l'industrie, sera compromise par l'absence de mécanismes efficaces pour l'octroi du foncier industriel.