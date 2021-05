Plusieurs localités de la partie ouest du pays ont été le théâtre de plusieurs rencontres animées par des chefs de partis en lice pour les législatives du 12 juin. Ces derniers ont, dans leurs discours, été unanimes en appelant à un vote massif et à davantage d'implication des citoyens dans ces joutes.

Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a affirmé, jeudi à Relizane, que «le choix par le peuple de ses représentants au Parlement garantira la stabilité des institutions de l'Etat, soulignant que «les élections législatives prochaines constituent une assurance de la stabilité des institutions de l'Etat et de la cohérence dans l'exercice des parlementaires». Il a expliqué que «la participation de mon parti aux législatives prochaines n'est pas uniquement pour l'obtention de sièges à l'Assemblée populaire nationale (APN), mais pour contribuer à la stabilité des institutions de l'Etat et à la préservation des constantes de la nation», soulignant que «les prochaines élections permettront de consacrer la volonté populaire». L'intervenant a valorisé les échéances prochaines, les qualifiant de «seule solution constitutionnelle pour consacrer la liberté du choix des représentants du peuple au Parlement.

Pour sa part, Lakhdar Benkhellaf, du Front de la justice et du développement a, à partir de Relizane, affirmé que le programme électoral du parti se base sur un «diagnostic précis» des problèmes du pays et des solutions appropriées pour les résoudre», soulignant que «le Fjd a élaboré un programme intégré, basé sur le diagnostic précis de tous les problèmes et propose les solutions appropriées». Sur sa lancée, il a ajouté que son parti «aspire à une Assemblée populaire nationale exerçant son rôle législatif en toute indépendance et garantissant une relance réelle vers la consécration d'un Etat démocratique populaire et social, dans le cadre des valeurs islamiques et basée sur la proclamation du 1er novembre 1954 et des revendications du Hirak du 22 février», mettant en avant «la nécessité de préserver l'unité nationale et les constantes de la nation», et «de barrer la route aux ennemis de l'Algérie, aux défenseurs des périodes de transition et les comploteurs». De son côté, le président du Front national Algérie, Moussa Touati, a, depuis Tiaret, affirmé que son parti «place à la tête de ses intérêts le soutien de la politique étrangère du pays et la récupération des fonds détournés», soulignant qu'au cas où des candidats du Fna seraient élus au parlement, «notre parti placera au centre de ses intérêts le soutien de la politique étrangère et la récupération des fonds détournés».

Moussa Touati a appelé à «la nécessité de mettre en place les mécanismes nécessaires pour récupérer l'argent détourné, qui est un bien du peuple», considérant que «le prochain parlement doit être une autorité législative réelle et indépendante, contrairement à ce qu'il a été dans le passé». Sur sa lancée, il a ajouté que «le Fna décèle des indices de la sincérité et la volonté de l'Autorité à organiser des élections législatives transparentes.

Avant de clore son discours, le premier responsable du Rassemblement national a exhorté les citoyens à «voter massivement le 12 juin, pour des programmes et non pour des personnes».