Le développement des technologies spatiales est, désormais, au centre de la coopération qui s'annonce riche entre l'Algérie et l'Italie. À la faveur de son périple à Rome, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, n'a pas manqué de rappeler «Certaines réalisations du pays dans les technologies spatiales, en ce sens que l'Algérie dispose actuellement de trois satellites et oeuvre à la réalisation de quatre autres.»

Le président Tebboune a, en effet, assuré de l'existence de perspectives prometteuses au partenariat économique entre les deux pays et a affirmé: «Qu'aucune limite n'existe entre l'Algérie et l'Italie.». «Nous avons des ressemblances dans plusieurs domaines et nous aspirons à renforcer le partenariat économique dans divers secteurs, à l'instar de l'industrie navale, l'aviation et les industries légères à l'exemple de l'agroalimentaire et les meubles», a détaillé le chef de l'État qui a particulièrement mentionné le secteur spatial alors qu'il répondait aux préoccupations et interrogations des représentants de la diaspora en Italie.

Il a alors appelé les opérateurs algériens à lancer des projets avec leurs homologues d'Italie, d'autant, dira-t-il, que l'Algérie offre toutes les facilités pour réaliser cet objectif. «Rien n'empêche la création d'une banque algéro-italienne pour permettre à notre communauté en Europe de transférer légalement les fonds et créer des sociétés mixtes algéro-italiennes, y compris dans la géophysique», a en substance déclaré le chef de l'État algérien qui a donc appelé les chercheurs algériens établis en Italie à créer des associations et à nouer contact avec leur pays pour transférer leurs connaissances et contribuer au développement de l'économie nationale.

«L'heure est venue pour concrétiser de véritables projets dans le domaine de la recherche scientifique, et les portes sont ouvertes à tous», a-t-il soutenu.

Les technologies spatiales sont ainsi évoquées au moment, où, l'Algérie renforce son armada spatiale de quatre nouveaux satellites, en cours de construction, lesquels élèveront le total des satellites algériens à sept unités.

L'Algérie dispose déjà de trois satellites et compte en lancer quatre autres», a donc fait savoir le président Tebboune alors qu'il s'adressait aux Algériens établis en Italie.

Le président Tebboune a également exprimé le souhait de lancer avec «l'Italie, pays ami» une coopération dans le domaine de la construction navale civile ou militaire, en sus d'autres perspectives.

Le président italien, Sergio Mattarella a affirmé, de son côté, que l'Italie oeuvrait dans le cadre de l'Union européenne (UE), à intensifier la coopération entre les États de l'Union et l'Algérie, un partenaire stratégique à tous les niveaux. «L'Italie, pays au coeur de l'UE, appelle à intensifier la coopération avec l'Algérie.

Les agendas méditerranéens fixés par l'UE sont justement un signe pour aller de l'avant dans ce sens», a indiqué le président Mattarella lors d'un point de presse conjoint avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Il s'agit, selon la même source, de la coopération dans le domaine de la sécurité, l'industrie et les infrastructures, la transition énergétique, les énergies nouvelles et renouvelables, notamment l'électricité et l'hydrogène, la promotion des investissements, les PME/ PMI et les start-up, les ressources en eau et la sécurité hydrique, la pêche et l'aquaculture, l'industrie minière, notamment la filière marbre, la coopération technique et la recherche scientifique, l'industrie cinématographique.

Gageons que les accords portant sur divers domaines, notamment le spatial, prendront forme en juillet prochain, à la faveur du 4e Sommet intergouvernemental algéro-italien, prévu pour les 18 et 19 juillet 2022, à Alger.