«La communes de Misserghine et de Boutlilis, dans l'ouest d'Oran, connaîtront des perturbations en matière d'eau potable». C'est ce qu'a indiqué la Société des eaux d'Oran (Seor) dans un communiqué diffusé lundi. Pour cause, a expliqué le directeur général de la Seor, Oussama Helaïli, «une défection de l'adduction de Béni Bahdel au niveau de la localité de Bredea», soulignant que «les travaux de réfection sont engagés pour la réparation de l'endommagement d'une conduite causée par une entreprise qui travaille pour le compte de l'Apc». Cet endommagement a provoqué un éclatement d'une conduite de diamètre 1100 mm en béton. Le processus de rétablissement étant achevé, la distribution de l'eau sera lancée dans un moment (hier, Ndlr), a-t-il indiqué. Cette société continue à assurer l'alimentation des cités en ce liquide vital dans des conditions optimales, en dépit de toutes les conditions imposées par la situation. Les techniciens et les agents de la Seor ne chôment plus, notamment durant cette saison des grandes chaleurs marquée par la forte consommation de l'eau. En effet, nombreuses sont les interventions opérées, ou toujours en cours, au niveau des canalisations et de ses réseaux pour procéder à des colmatages des fuites survenant subitement. À l'extrême est d'Oran, très précisément dans la localité de Bethioua, la Seor a, dans un autre bilan, fait état de 31 fuites qui ont fait l'objet de réparations. Si l'eau ne manque pas, l'alimentation est sérieusement perturbée en raison de ces perforations des canalisations transportant le liquide vital. Les populations et les habitants de l'ensemble des quartiers, cités des zones urbaines et semi-urbaines, ainsi que les zones rurales sont, pour ainsi dire, alimentées à doses perturbées. Selon le directeur général de la Seor, «nous effectuons quotidiennement des opérations de maintenance ordinaires des réseaux», soulignant que «ces défections des réseaux sont également liées au fait que plusieurs facteurs contribuent aux défections des canalisations provoquant des fuites». Il s'agit, selon la même source, «de la vétusté et du vieillissement des conduites, dans certains cas, de certains réseaux et des agressions causées par des travaux sur d'autres, en plus des conditions climatiques et des différences liées à la pression de pompage pour laquelle certaines canalisations ne résistent pas» soulignant que «nous nous retrouvons contraints de réduire cette pression, d'où des répercussions sur la qualité de service». «D'ailleurs, nous opérons des réductions de pression lorsque nous constatons les fortes pressions», a expliqué Helaïli Oussama.

Selon le même locuteur «la production a atteint son pic (maximale) lors des Jeux méditerranéens et l'Aïd El Fitr», expliquant que «celle-ci a été précédemment de quelque 630 000 m3 jour. Pour clore la saison estivale sans incident, la Seor a, selon Helaïli, revu «la production d'eau à la baisse en la ramenant à 580 000 m3/jour, en plus de la révision des plages horaires». «Cette politique nous permet d'économiser nos stocks d'eau jusqu'à l'avènement de la saison de pluviométrie», a-t-il souligné.